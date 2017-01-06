На днях поклонники Ольги Бузовой отметили, что она стала носить темную повязку на запястье правой руки. Многие посчитали, что телеведущая вслед за бывшим мужем занялась сведением татуировки, посвященной их любви.

1 2 3 ... 11 Последние несколько дней Бузова носит на запястье правой руки вот такую темную повязку

Сразу после того, как стало известно о разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, первое, что сделал футболист, — это свел татуировку, посвященную любимой. Теперь вместо их с Ольгой инициалов и даты свадьбы красуется надпись Omnia fert aetas на латыни, которая переводится как «Время уносит все».

Теперь же фолловеры отметили, что последние несколько дней Бузова появляется на публике с темной повязкой на запястье правой руки. Преданные поклонники знают, что на этом месте у телеведущей набита татуировка, посвященная футболисту. Многие предположили, что звезда вслед за бывшим мужем решила избавиться от воспоминаний об их отношениях.

Сама Бузова эту информацию пока никак не комментирует.