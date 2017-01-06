На днях поклонники Ольги Бузовой отметили, что она стала носить темную повязку на запястье правой руки. Многие посчитали, что телеведущая вслед за бывшим мужем занялась сведением татуировки, посвященной их любви.
Сразу после того, как стало известно о разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, первое, что сделал футболист, — это свел татуировку, посвященную любимой. Теперь вместо их с Ольгой инициалов и даты свадьбы красуется надпись Omnia fert aetas на латыни, которая переводится как «Время уносит все».
Теперь же фолловеры отметили, что последние несколько дней Бузова появляется на публике с темной повязкой на запястье правой руки. Преданные поклонники знают, что на этом месте у телеведущей набита татуировка, посвященная футболисту. Многие предположили, что звезда вслед за бывшим мужем решила избавиться от воспоминаний об их отношениях.
Сама Бузова эту информацию пока никак не комментирует.