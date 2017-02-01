Многим из нас знакома ситуация: после расставания (неважно, болезненного или дружеского) на бывшего глаза не смотрят, однако вас все еще связывают жизненные обстоятельства и периодически вы друг с другом сталкиваетесь. По закону жанра в этот момент выглядите вы не лучшим образом… Впрочем, к знаменитостям это правило не относится — они-то всегда безупречны. Однако эмоции, бушующие внутри при виде экс-возлюбленного — от уязвленного самолюбия до мук ревности, им отлично известны. Woman.ru рассказывает о самых громких безрадостных встречах известных распавшихся пар и строит предположения, что, на наш взгляд, герои в тот момент переживали.

1 2 3 ... 48 Алена Шишкова и Тимати В середине сентября прошлого года в столице с размахом прошла церемония «Человек года» журнала GQ. В списке приглашенных звезд значилось имя рэпера Тимати, а также... его возлюбленной, модели Анастасии Решетовой, и бывшей девушки, вице-«Мисс России-2012» Алены Шишковой (на фото Алена с рэпером и их дочерью Алисой)

В нашем материале — дюжина ситуаций, в которых одним знаменитым женщинам при встрече с бывшими бойфрендами или супругами приходилось, стиснув зубы, улыбаться, а другим ничего не оставалось, кроме как одаривать экс-возлюбленных взглядом, полным искренней (или не очень) жалости.