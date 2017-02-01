Многим из нас знакома ситуация: после расставания (неважно, болезненного или дружеского) на бывшего глаза не смотрят, однако вас все еще связывают жизненные обстоятельства и периодически вы друг с другом сталкиваетесь. По закону жанра в этот момент выглядите вы не лучшим образом… Впрочем, к знаменитостям это правило не относится — они-то всегда безупречны. Однако эмоции, бушующие внутри при виде экс-возлюбленного — от уязвленного самолюбия до мук ревности, им отлично известны. Woman.ru рассказывает о самых громких безрадостных встречах известных распавшихся пар и строит предположения, что, на наш взгляд, герои в тот момент переживали.
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Алена Шишкова и Тимати
В середине сентября прошлого года в столице с размахом прошла церемония «Человек года» журнала GQ. В списке приглашенных звезд значилось имя рэпера Тимати, а также... его возлюбленной, модели Анастасии Решетовой, и бывшей девушки, вице-«Мисс России-2012» Алены Шишковой (на фото Алена с рэпером и их дочерью Алисой)
В нашем материале — дюжина ситуаций, в которых одним знаменитым женщинам при встрече с бывшими бойфрендами или супругами приходилось, стиснув зубы, улыбаться, а другим ничего не оставалось, кроме как одаривать экс-возлюбленных взглядом, полным искренней (или не очень) жалости.
какие красивые все!
Искренне рада за Миранду Керр. В 33 года с ребенком женщине очаровать самого молодого миллиардера, который моложе меня это выше всяких похвал. Красотка! Обожаю её! А вот новую жену Башарова не понимаю. Если мужик ударил свою бывшую жену, то и на новую руку поднимет. Его уже не исправить. Поэтому я бы с таким мужиком ничего общего бы не имела. Разве только хочется ей в лучиках его славы погреться.
Зачем пишите что Решетова и Шишкова мило улыбались? Улыбалась только Алена, у второй была кислая мина. Даже не смогла изобразить улыбку, всю перекосило)
Белла Хадид одно лицо с Карлой Бруни ,Белла выглядит на 30
Ахаха,улыбался только Тимон,что смог и одну и другую поюзать.А вот дамы скисли
у них у всех десятки бывших, давно уже переживать перестали по этому поводу. Я запуталась запоминать, кто с кем когда спал и от кого у кого дети в мировой шоу- тусовке.
у них у всех десятки бывших, давно уже переживать перестали по этому поводу. Я запуталась запоминать, кто с кем когда спал и от кого у кого дети в мировой шоу- тусовке.
Белла ну совсем не симпатичная ведь..
Какаяже Шишкова куколка прямо лань!! И какая Решетова жалкая даже наэтом фото. И толстая бе...