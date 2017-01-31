1 2 3 ... 12 Кети Топурия опровергла информацию о своих отношениях с Гуфом

Сеть «взорвала» новость о том, что Кети Топурия закрутила роман с рэпером Гуфом. По информации российских СМИ, артисты большую часть января вместе провели на Самуи. В Сети даже появилось фото и видео пары с отдыха. Правда, качество снимков и ролика оставляет желать лучшего.

Чтобы прояснить ситуацию, мы позвонили певице и попросили ее прокомментировать информацию об отношениях с Алексеем Долматовым (настоящее имя музыканта, — прим. Woman.ru). «Я опровергаю это. Конечно же, это неправда. Вы фотографии видели? Там вообще не я», — заявила знаменитость в разговоре с нашим корреспондентом.

Сложившуюся ситуацию уже прокомментировала и бывшая супруга рэпера, сам же Гуф на связь с журналистами пока не выходит.

