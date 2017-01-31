Сеть «взорвала» новость о том, что Кети Топурия закрутила роман с рэпером Гуфом. По информации российских СМИ, артисты большую часть января вместе провели на Самуи. В Сети даже появилось фото и видео пары с отдыха. Правда, качество снимков и ролика оставляет желать лучшего.
Чтобы прояснить ситуацию, мы позвонили певице и попросили ее прокомментировать информацию об отношениях с Алексеем Долматовым (настоящее имя музыканта, — прим. Woman.ru). «Я опровергаю это. Конечно же, это неправда. Вы фотографии видели? Там вообще не я», — заявила знаменитость в разговоре с нашим корреспондентом.
Сложившуюся ситуацию уже прокомментировала и бывшая супруга рэпера, сам же Гуф на связь с журналистами пока не выходит.
Фотки действительно очень расплывчатые.
Адекватная и здоровая психологически девушка такого проблемного парня как Гуф никогда в жизни не выберет. Себе дороже. Это надо совсем в неврозе быть, чтобы выбрать заведомо провальные отношения,будучи в позиции жертвы.Кети явно уверенная в себе и с мозгами.
А заборчик из бамбука за спиной Гуфа точно такой же, что и на фото с Топурией. Обманщица. Есть фото из аэропорта, где они проходили регистрацию.
Дыма без огня не бывает ..Интересно как, все уже знают, а муж знает???
Такой не симпатиченый это Гуф ..ууфффф , зачем он ей .., она интересная девушка внешне очень , хотя голос её мне не нравиться , ну отдохнула .., и что сразу изменила , 😡😡😳😳
Ага,не она там....А на 4 и 8 фото одна и та же татуировка на правом запьястье
Прокол у нее получился, конечно, знатный. Ну, если и правда они уже около года встречаются, все равно это бы вылезло наружу.
А то она прям признается))))))
Регистрацию специально проходили через несколько человек, но журналисты за ними давно следили. Видно что она после Гуфа проходит регистрацию в своих синих очках. И заборчик из бамбука тот же самый на их фото. И лежит на Гуфе именно Топурия, видно, что это ее фигура громоздкая. Обманщица.
да это ее дело - сознаваться или нет. не хочет афишировать и что с того??? гуф конечно опасный тип...захотелось кети чего погорячее )())