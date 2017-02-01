Слухи о проблемах в отношениях Любови Толкалиной и Егора Кончаловского давно ходили в СМИ, но долгое время оставались лишь слухами. Пока в середине января 2017 года актриса не объявила, что они с режиссером решили остаться друзьями. Как и многие другие женщины в подобных ситуациях, после разрыва Толкалина занялась работой над собой, о чем сообщила в своем Instagram.
Актриса сообщила, что многое узнала о себе благодаря психологу: «Узнала что я — психопат, пестующий в себе шизоида. Определения из клинической психиатрии, на самом деле вдохновленный человек на гребне волны, влюбленный в жизнь, пропираемый каждой самой наглой мечтой, от злоупотребления здоровьем и пренебрежением физической формой и отдыхом, периодически питаюсь кровью живых людей, вместо того чтобы наметить себе выходной и выспаться. Периодически выпадаю в хандру и апатию — что воля, что неволя — все равно. Спасаюсь построением бестыжих воздушных замков и составлением план-бананов».
Классная она )))) очень нравится и как актриса и как человек ))
Красивая она!!!! Пусть будет счастлива, молодая ещё!!!
А в чем причина расставания?
А в чем причина расставания?
Как актриса никакая , спасибо пусть скажет кончаловскомк, иначе о ней сейчас бы не говорили. Внешность тоже как и талант))) Собчак и та симпатичнее
эх и ходоки эти Кончаловские! благо актрис полно молодых..выбор есть..
Очень красивая женщина!! выглядит прекрасно, фигурка подтянутая, счастья ей! приятно на нее всегда смотреть и слушать))
Очень приятная женщина и актриса, желаю ей счастья и достойного мужчину. Кончаловский тот еще жмот,раз за столько лет замуж так и не взял.
Она такая клевая! фотки отличные - позитив. Мне кажется эти михалковы-кончаловские слишком высокого мнения о себе, возвели себя в пупы земли.
Как актриса никакая , спасибо пусть скажет кончаловскомк, иначе о ней сейчас бы не говорили. Внешность тоже как и талант))) Собчак и та симпатичнее