В середине января стало известно, что 38-летняя Любовь Толкалина и 51-летний Егор Кончаловский решили окончательно расстаться после 20 лет, проведенных вместе. Теперь актриса пытается разобраться в себе и посещает лекции известного психолога о развитии личности.

1 2 3 ... 13 Любовь Толкалина записалась на курсы развития личности

Слухи о проблемах в отношениях Любови Толкалиной и Егора Кончаловского давно ходили в СМИ, но долгое время оставались лишь слухами. Пока в середине января 2017 года актриса не объявила, что они с режиссером решили остаться друзьями. Как и многие другие женщины в подобных ситуациях, после разрыва Толкалина занялась работой над собой, о чем сообщила в своем Instagram.

В частности, Любовь начала посещать лекции о развитии личности, чтобы разобраться в себе: «Сегодня была вторая лекция Натальи Колмановской-Стриевской из серии Онтогенез личности в реалиях современного общества. Рождение психики. Помоги себе сам. Психотипы и как их распознавать (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)».

Актриса сообщила, что многое узнала о себе благодаря психологу: «Узнала что я — психопат, пестующий в себе шизоида. Определения из клинической психиатрии, на самом деле вдохновленный человек на гребне волны, влюбленный в жизнь, пропираемый каждой самой наглой мечтой, от злоупотребления здоровьем и пренебрежением физической формой и отдыхом, периодически питаюсь кровью живых людей, вместо того чтобы наметить себе выходной и выспаться. Периодически выпадаю в хандру и апатию — что воля, что неволя — все равно. Спасаюсь построением бестыжих воздушных замков и составлением план-бананов».