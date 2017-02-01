31-летняя Ольга Бузова и 29-летний Дмитрий Тарасов развелись 30 декабря 2016 года. На днях журналистам стало известно, что ведущая «Дома-2» избавилась от любых напоминаний о бывшем муже, в том числе вернула девичью фамилию.

1 2 3 ... 11 Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым вернула себе девичью фамилию

В четырехлетнем браке с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова официально носила фамилию мужа, что осталось бы незамеченным для ее поклонников, если бы в СМИ не появились фотографии документов, которые пара подала в суд, чтобы начать бракоразводный процесс. На днях стало известно, что после разрыва ведущая решила избавиться от всех напоминаний об экс-возлюбленном и вернула девичью фамилию.

Woman.ru связался с представителем звезды, который прокомментировал эту информацию: «Да, она действительно сменила фамилию. Новый паспорт Ольге выдали 30 января».

Так же Антон Богославский развеял сомнения интернет-пользователей по поводу фотографии в документах: «Нет, это не фотошоп. Это невозможно по законодательству Российской Федерации. Там нет фотошопа, там просто фотограф хороший». Новый паспорт Бузова, как положено, ждала 10 дней.