В четырехлетнем браке с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова официально носила фамилию мужа, что осталось бы незамеченным для ее поклонников, если бы в СМИ не появились фотографии документов, которые пара подала в суд, чтобы начать бракоразводный процесс. На днях стало известно, что после разрыва ведущая решила избавиться от всех напоминаний об экс-возлюбленном и вернула девичью фамилию.
Так же Антон Богославский развеял сомнения интернет-пользователей по поводу фотографии в документах: «Нет, это не фотошоп. Это невозможно по законодательству Российской Федерации. Там нет фотошопа, там просто фотограф хороший». Новый паспорт Бузова, как положено, ждала 10 дней.
Правильно зачем если ты в разводе носить фамилию чужого мужчины
Надо же, а така любоффь в инстаграмме была))) Правильно говорят: не всё золото, что блестит!
Я тоже при разводе с первым мужем пришла в загс подавать заявление о расторжении, то я первым делом потребовала вернуть мне мою девичью фамилию! Детей нет, и ничего общего нет смысла иметь с этим человеком!
из-за детей оставляют и из-за благозвучия, из- за самого слова) Тарасовых море, фамилия Бузова - не нравится совсем. Оля, выходи замуж поскорее!)
Если развелась на фиг фамилия мужа и дружить с ним не понимаю таких женщин не уважающих себя
Вот это новость, Бузова снова стала Бузовой...)))
Ну, и правильно, потому что Тарасовы - приходят и уходят, а Бузова - "тренд проекта" Дом-2 (не зря она Рапунцель в этом всегда поддерживает, потому что знает, о чём идёт речь на своём примере) :))))
Ни к чему фамилию бывшего носит там другая у же должна его носить
Если развелась на фиг фамилия мужа и дружить с ним не понимаю таких женщин не уважающих себя
смысл в этой статье? её и в браке продолжали называть бузовой, везде. и в сми и на тв. ничего в принципе не изменилось.. а фамилия бузова мне не нравится. грубая не звучная.