В середине января 29-летний Алексей Воробьев рассказал подписчикам печальную историю своих отношений с таинственной избранницей, которую долгое время скрывал от всех. Теперь музыкант тяжело переживает предательство бывшей девушки и предупреждает ее о том, что все зло, которое она причинила, вернется к ней же.

1 2 3 ... 14 Алексей Воробьев тяжело переживает предательство бывшей возлюбленной

В конце января журналисты одного из российских изданий выяснили, что роковой красоткой, разбившей сердце Алексея Воробьева, является 21-летняя Диана Иваницкая. Певица оставила музыканта ради солиста группы MBAND Артема Пиндюры. Несмотря на то, что Воробьев всеми силами старается с головой уйти в работу, по всему видно, что он тяжело переживает разрыв.

На днях в своем Instagram Воробьев написал: «Не жаль ни времени, ни ночей, ни дней, потому что они были счастливыми для нас обоих. Жаль тебя, потому что никто, так сильно как я, тебя уже не полюбит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».

«Люди не находят свое «счастье», разбив кому-то сердце. Все возвращается назад. И тебе просто придется пройти через это, как и мне, как и всем», — уверяет экс-возлюбленную Алексей. Впрочем, Диана, судя по всему, никакой вины за собой не ощущает. Ранее певица в своем микроблоге заявила: «Я даже ничего не хочу говорить. Я очень счастливый человек! Поверьте мне совершенно нечего стыдиться! Моя совесть чиста, прежде всего перед самой собой!».