В конце января журналисты одного из российских изданий выяснили, что роковой красоткой, разбившей сердце Алексея Воробьева, является 21-летняя Диана Иваницкая. Певица оставила музыканта ради солиста группы MBAND Артема Пиндюры. Несмотря на то, что Воробьев всеми силами старается с головой уйти в работу, по всему видно, что он тяжело переживает разрыв.
«Люди не находят свое «счастье», разбив кому-то сердце. Все возвращается назад. И тебе просто придется пройти через это, как и мне, как и всем», — уверяет экс-возлюбленную Алексей. Впрочем, Диана, судя по всему, никакой вины за собой не ощущает. Ранее певица в своем микроблоге заявила: «Я даже ничего не хочу говорить. Я очень счастливый человек! Поверьте мне совершенно нечего стыдиться! Моя совесть чиста, прежде всего перед самой собой!».
Для 29-летнего мужчины строчить обиженные и злобные фразы в адрес бывшей девушки - не очень хороший показатель. Ладно бы в 17 лет так показушно убиваться.
что-то мне становится понятно, почему она его бросила. ну понятно, человек страдает, ну встреться ты с друзьями, выпей с ними, поной.
Бедный, несчастный Лешенька, как вам сейчас тяжело, такое горе, несчастье вселенского масштаба... да радоваться нужно, что она так быстро показала своё лицо.
Пиаром попахивает)
Я ее понимаю
Вроде взрослый мужик, а занимается какой-то ерундой. "Так как я тебя никто не полюбит" - как будто совсем юная девушка писала в адрес своей первой юношеской влюбленности
Скорее всего это обычный пиар. В роли преданного возлюбленного он выглядит обычным человеком, что только привлечет ещё большее количество поклонниц. Не выглядит он как человек с чувствами напоказ. Девушку скрывал, а тут вдруг не смог сдержать эмоций.
Как дите малое
Осподя, какой обиженный. А скольким он сердца разбивал, позабыл?)) Вот ему и вернулось всё бумерангом.И ему не 29, ему 35! Взрослый мужик.
Капец ) Девчонкн 21 год. 21! Естественно не будет сидеть с ним годами. Да и разница ощутимая в этом возрасте у них. Нашла себе ровнстника.