Как говорится, любви все возрасты покорны: 50-летняя Джилл Карпентер из Калифорнии уже год счастлива с 20-летним Эриком Лэнгли. Влюбленные познакомились на специальном сайте около года назад и с тех пор стали жить вместе, а сейчас даже подумывают о свадьбе.
«Мне все равно, что люди думают, будто Эрик — мой сын. Я безумно его люблю, и у нас прекрасная сексуальная жизнь. Правда, его родители, которые младше меня, не в восторге от наших отношений, и это напрягает. Но главное, что Эрик их не слушает», —заявила миссис Карпентер в интервью британскому порталу Mail Online.
Парень просто геронтофил, а вообще жалко, милый такой вроде)
Парень просто геронтофил,
Класс))) Может и мой муж еще не родился)))
Это еще не самый худший вариант. Помню недавнюю статью, в которой описывалось, как женщина встретилась со своим сыном, которого в детстве отдала в детдом, у них вспыхнули чувства и они поженились. Так что это еще цветочки. Правда, меня смущают ее зубы
Дык а может он альфонс... Ну понятно, что сама дама не богатая, но он вполне успешно может тянуть с нее какие-то сбережения.
Емааааа просто буэ
Да она и в "молодости" молодой не выглядела :) Это же надо Амуру так... напиться :)))
Такие стремные зубные протезы, ужс. А в детстве она опупеть!
Галкин такой же извращенец