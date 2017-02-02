Год назад жительница Питтсбурга Джилл Карпентер встретила юношу по имени Эрик Лэнгли на одном из сайтов знакомств. Странная парочка влюбилась друг в друга чуть ли не с первого взгляда и сейчас живет душа в душу.

1 2 3 ... 13 Джилл Карпентер и Эрик Лэнгли не стесняются большой разницы в возрасте

Как говорится, любви все возрасты покорны: 50-летняя Джилл Карпентер из Калифорнии уже год счастлива с 20-летним Эриком Лэнгли. Влюбленные познакомились на специальном сайте около года назад и с тех пор стали жить вместе, а сейчас даже подумывают о свадьбе.

«Мне все равно, что люди думают, будто Эрик — мой сын. Я безумно его люблю, и у нас прекрасная сексуальная жизнь. Правда, его родители, которые младше меня, не в восторге от наших отношений, и это напрягает. Но главное, что Эрик их не слушает», —заявила миссис Карпентер в интервью британскому порталу Mail Online.