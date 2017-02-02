Обычно Нюша старательно скрывает свою личную жизнь от глаз общественности. Только после того, как певица согласилась выйти замуж за своего возлюбленного Игоря Сивова, она решилась впервые рассказать о нем. Звезда дала откровенное интервью журналу «ОК!».
Певица пояснила, что раньше ее возлюбленный был связан с шоу-бизнесом, но теперь имеет отношение только к спорту (Игорь Сивов занимает должность генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта, — прим. Woman.ru). Познакомилась звезда со своим будущим мужем, по ее словам, довольно давно.
Также Нюша пояснила, что публичность, по ее мнению, может стать серьезным испытанием для отношений: «Во-первых, публичному человеку нужно время, чтобы разобраться, любят его как личность или как артиста — за известность. А во-вторых, можно представить себе такую ситуацию: к тебе домой заходит сосед и смотрит, как ты встаешь с кровати, готовишь завтра, ссоришься со своим любимым человеком… Конечно, есть люди, которым комфортно жить с таким вниманием к их жизни. <…> Но это не моя история».
Ну выходит замуж не за "простого смертного", должность у него хорошая, ухаживает, наверное, тоже красиво, средства есть, надеюсь всё у них получиться.
А может, не стоит пока на всю страну откровенно рассказывать? А то каждый раз после этих восторгов на весь свет какой-нибудь облом да случается
А может, не стоит пока на всю страну откровенно рассказывать? А то каждый раз после этих восторгов на весь свет какой-нибудь облом да случается
Вот вроде симпатичная, яркая, но в то же время не цепляет.
Ну выходит замуж не за "простого смертного", должность у него хорошая, ухаживает, наверное, тоже красиво, средства есть, надеюсь всё у них получиться.
Сначала столько восторга, а потом когда разводятся поливают друг друга на чём свет стоит.
эх, Нюша, счастье любит тишину
А может, не стоит пока на всю страну откровенно рассказывать? А то каждый раз после этих восторгов на весь свет какой-нибудь облом да случается
А может, не стоит пока на всю страну откровенно рассказывать? А то каждый раз после этих восторгов на весь свет какой-нибудь облом да случается
здорово, я сама наполнилась ее эмоциями) очень приятный момент в жизни)