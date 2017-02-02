Недавно 26-летняя Нюша в своем Instagram объявила, что выходит замуж. На днях певица дала интервью о возлюбленном и призналась, что еще никогда и ни к кому не испытывала таких чувств.

1 2 3 ... 12 Нюша уже давно не скрывает, что ее сердце давно занято

Обычно Нюша старательно скрывает свою личную жизнь от глаз общественности. Только после того, как певица согласилась выйти замуж за своего возлюбленного Игоря Сивова, она решилась впервые рассказать о нем. Звезда дала откровенное интервью журналу «ОК!».

«Я могу сказать, что сейчас рядом со мной человек, который превзошел все мои ожидания», — признается Нюша.

Певица пояснила, что раньше ее возлюбленный был связан с шоу-бизнесом, но теперь имеет отношение только к спорту (Игорь Сивов занимает должность генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта, — прим. Woman.ru). Познакомилась звезда со своим будущим мужем, по ее словам, довольно давно.

«Таких чувств я еще никогда не испытывала…» — рассказала Нюша. Певица уверяет, что впервые за долгое время почувствовала рядом сильное мужское плечо.

Также Нюша пояснила, что публичность, по ее мнению, может стать серьезным испытанием для отношений: «Во-первых, публичному человеку нужно время, чтобы разобраться, любят его как личность или как артиста — за известность. А во-вторых, можно представить себе такую ситуацию: к тебе домой заходит сосед и смотрит, как ты встаешь с кровати, готовишь завтра, ссоришься со своим любимым человеком… Конечно, есть люди, которым комфортно жить с таким вниманием к их жизни. <…> Но это не моя история».