18 ноября Ксения Собчак впервые стала матерью. Многие поклонники заметили, что воспитание и забота о Платоне сделали медиадиву, которая некогда очень негативно высказывалась о детях, намного мягче и добрее по отношению к себе и окружающим. 1 февраля в Instagram Ксении появилась очень трогательная запись о любви к мужу.
Поклонники поздравили счастливую пару с годовщиной и пожелали Ксении и Максиму счастья и любви: «Долгих лет вашей чудесной семье!», «Вы такая хорошая пара! Поздравляю!», «Желаю вам каждый день чувствовать такие чудесные эмоции».
Это же хорошо, женщине всегда спокойнее и лучше когда рядом хороший мужчина, жизнь приобретает совсем другие краски когда влюблена когда рядом любимый мужчина)
Это же хорошо, женщине всегда спокойнее и лучше когда рядом хороший мужчина, жизнь приобретает совсем другие краски когда влюблена когда рядом любимый мужчина)
Рада за Ксению, пусть у них всё будет хорошо!
Ахаха, "трогательное" фото)))
Почему-то мне кажется, что подобный пост она не выкладывала о ребёнке, и что впринципе не напишет такие нежные слова, как о муже) Я не осуждаю, просто вывод такой, что её чайлдфри наклонности остались и особой любви к ребёнку нет)
Ну и фото! Сразу видно что только "любя" можно такое выложить на всеобщее
Как говорится: по ксеньке и шапка
Сочный рослый мужик! Повезло Ксюхе такого плюшку ночью обнимать кажный день )
А с другими ухажерами она не была счастлива разве? Скока раз замуж собиралась
Вот как хорошо все случилось. А думали что она совсем пропащая.