35-летняя Ксения Собчак и 44-летний Максим Виторган отпраздновали очередную круглую дату — 4 года со дня свадьбы, о которой говорила вся Россия. В своем Instagram медиадива трогательно поздравила мужа и рассказала поклонникам о нежных чувствах к нему.

1 2 3 ... 12 Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram забавное фото с Максимом Виторганом

18 ноября Ксения Собчак впервые стала матерью. Многие поклонники заметили, что воспитание и забота о Платоне сделали медиадиву, которая некогда очень негативно высказывалась о детях, намного мягче и добрее по отношению к себе и окружающим. 1 февраля в Instagram Ксении появилась очень трогательная запись о любви к мужу.

«4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни..!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — написала медиадива в своем микроблоге.

Поклонники поздравили счастливую пару с годовщиной и пожелали Ксении и Максиму счастья и любви: «Долгих лет вашей чудесной семье!», «Вы такая хорошая пара! Поздравляю!», «Желаю вам каждый день чувствовать такие чудесные эмоции».