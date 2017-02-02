29-летний Алексей Воробьев откровенно делится с поклонниками подробностями своей жизни. Так музыкант рассказал, что его предала любимая, но кто она — назвать отказался. В следующие несколько дней СМИ вычислили предполагаемую возлюбленную музыканта — ею «назначили» 21-летнюю Диану Иваницкую. На девушку тут же обрушился шквал негатива от поклонников Воробьева. Сегодня в разговоре с Woman.ru Алексей и его представитель наконец прояснили ситуацию.
Пиар-агент Воробьева заверил нас, что Диана Иваницкая не является бывшей девушкой артиста — молодые люди просто знакомы. Что касается экс-возлюбленной Алексея, то она не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.
Сам Алексей Воробьев прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я не прошу не лезть в мою личную жизнь — мне в ней нечего скрывать. Но зачем рушить репутацию девушки, которая тут абсолютно ни при чем?»
Показушник
Всё пиарится, не устал?
а неделю назад нельзя это было сказать сразу?
Воробьев получил свою дозу внимания, пиар в СМИ на первых полосах не стихает любые средства хороши для его достижения..... теперь все ждут клип, дальше будут задействованы все каналы телевидения и радио для оповещения миллионов просмотров,вот и вся фишка
Прими тот факт ,что тебе предпочли другого собери остатки своего мужества и уйди красиво ,а не разводи сопли на весь мир не достойно это настоящего мужчины противно смотреть и читать
Назвал кто? Ну и кто же?
Сначала всем растрепал.а теперь не лезьте в мою жизнь. Фу...
Воробьев получил свою дозу внимания, пиар в СМИ на первых полосах не стихает любые средства хороши для его достижения..... теперь все ждут клип, дальше будут задействованы все каналы телевидения и радио для оповещения миллионов просмотров,вот и вся фишка
Это тот тип , который помешан на себе, влюбится он не может
да у него и девушки то не было. так фото наклепал несколько и выкладывал постепенно. а его агент придумал идею.