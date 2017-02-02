В середине января Алексей Воробьев поделился со своими подписчиками в Instagram печальной историей. 29-летний музыкант расстался с возлюбленной из-за ее предательства. Имя бывшей девушки Алексей называть не стал, и общественность решила, что таинственная незнакомка — это 21-летняя певица Диана Иваницкая. После долгого молчания Воробьев наконец прояснил ситуацию.

1 2 3 ... 11 Алексей Воробьев прояснил ситуацию по поводу своей бывшей возлюбленной

29-летний Алексей Воробьев откровенно делится с поклонниками подробностями своей жизни. Так музыкант рассказал, что его предала любимая, но кто она — назвать отказался. В следующие несколько дней СМИ вычислили предполагаемую возлюбленную музыканта — ею «назначили» 21-летнюю Диану Иваницкую. На девушку тут же обрушился шквал негатива от поклонников Воробьева. Сегодня в разговоре с Woman.ru Алексей и его представитель наконец прояснили ситуацию.

Пиар-агент Воробьева заверил нас, что Диана Иваницкая не является бывшей девушкой артиста — молодые люди просто знакомы. Что касается экс-возлюбленной Алексея, то она не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

«Алексей — публичный человек, и он искренне делится своими эмоциями и переживаниями с читателями и поклонниками в социальных сетях. Но он настоятельно просит с пониманием отнестись к ситуации, и уважать решение непубличных людей, которые не хотят, чтобы их имена полоскала пресса», — подчеркнул представитель музыканта.

Сам Алексей Воробьев прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я не прошу не лезть в мою личную жизнь — мне в ней нечего скрывать. Но зачем рушить репутацию девушки, которая тут абсолютно ни при чем?»