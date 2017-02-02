33-летний Андрей Бурковский в своем Instagram обычно показывает кадры со съемок или совместные снимки с коллегами. На днях актер решил исполнить давнее желание своей супруги и поделиться в микроблоге трогательной совместной фотографией.

1 2 3 ... 12 Поклонники Андрея Бурковского не подозревали, что у него такая очаровательная супруга

Андрей Бурковский в интервью часто рассказывает о своей супруге Ольге, поэтому многие его поклонники уже давно хотели полюбоваться на очаровательную красавицу, которую он так часто описывает. На днях актер все же решился представить жену своим фолловерам в Instagram.

Супруга актера не смогла пропустить такое событие и оставила комментарий: «Ну наконец-то со мной фото выложил (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, —прим. Woman.ru)».

Подписчики Бурковского также высоко оценили кадр: «Какая она у вас красавица! Теперь понятно, почему боялись показывать», «Такая красивая улыбка у нее, вам очень повезло!». Некоторые из интернет-пользователей заметили, что рядом с супругой актер будто светится изнутри.