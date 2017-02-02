Андрей Бурковский в интервью часто рассказывает о своей супруге Ольге, поэтому многие его поклонники уже давно хотели полюбоваться на очаровательную красавицу, которую он так часто описывает. На днях актер все же решился представить жену своим фолловерам в Instagram.
Подписчики Бурковского также высоко оценили кадр: «Какая она у вас красавица! Теперь понятно, почему боялись показывать», «Такая красивая улыбка у нее, вам очень повезло!». Некоторые из интернет-пользователей заметили, что рядом с супругой актер будто светится изнутри.
замечательный актёр
А для тех кто Андрея знает с КВНа не секрет как выглядит Ольга "Стася" Бурковская))
сын на папу похож,а дочь на маму. так милооо)))
А для тех кто Андрея знает с КВНа не секрет как выглядит Ольга "Стася" Бурковская))
приятная внешность у нее
как приятно смотреть и читать о нормальных людях
как приятно смотреть и читать о нормальных людях
обычная симпатичная девушка. у меня была когда то красивее) но все проходит
Красотка! Такая нежная и хрупкая. Счастья им!
Классный парень, жене повезло, обожаю сибиряков, ведут себя как настоящие мужики