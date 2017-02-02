Все, кто хотя бы раз видел Первую леди США на обложках или фотоотчетах, уже заметили, насколько шикарное кольцо преподнес ей в 2005 году Дональд Трамп в честь помолвки. С тех пор украшение с огромным бриллиантом не покидает безымянного пальца Мелании. Однако обручального кольца у самого президента еще никто не видел.
Авторитетное издание Harper’s Bazaar попыталось получить комментарий по этому поводу у Белого дома, но ему отказали. Эксперты журнала уверяют, что подобное поведение — признак доступности и свидетельство несерьезности чувств, ведь в предыдущем браке с Марлой Мейплз Дональд Трамп кольцо не снимал. Хотя возможно, что президенту США просто неудобно носить украшения на пальцах, или это очередная причуда известного своей эпатажностью бизнесмена.
"причуду "не носить обручальное кольцо со дня свадьбы имеет , наверное, большая часть населения любой страны. Не знала, что это обязаловка какая-то.
Я тоже не ношу... лет 7 уже. Напишите про меня)
Я тоже не ношу... лет 7 уже. Напишите про меня)
Пффф, тоже не ношу ) Месяц мож потаскали и забросили. 13ть ) Вообще кольца не люблю, а это, как пренадлежнлсть кому-то. Действует отрицательно психологически )
ему 70 лет, а столько энергии, как у двадцатилетнего, даже завидую этому живчику
ему 70 лет, а столько энергии, как у двадцатилетнего, даже завидую этому живчику
Ку/ри/цы сейчас напишут, что на Мелании он не денат, свадьба фейковая))))))))
Ку/ри/цы сейчас напишут, что на Мелании он не денат, свадьба фейковая))))))))
Я тоже не ношу 7 лет, оно стало мало, а новое плохая примета покупать
Муж Иванки тоже не носит