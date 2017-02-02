Пока 70-летний Дональд Трамп не был избран президентом США, пресса редко обращала на него и его супругу такое пристальное внимание. Однако теперь западные СМИ подробно анализируют каждую мелочь. Недавно зарубежные журналисты попытались узнать, почему на безымянном пальце левой руки политика нет кольца.

1 2 3 ... 11 Западные журналисты обратили внимание, что Дональд Трамп не носит обручального кольца

Все, кто хотя бы раз видел Первую леди США на обложках или фотоотчетах, уже заметили, насколько шикарное кольцо преподнес ей в 2005 году Дональд Трамп в честь помолвки. С тех пор украшение с огромным бриллиантом не покидает безымянного пальца Мелании. Однако обручального кольца у самого президента еще никто не видел.

Этим вопросом мало кто задавался раньше, но с появлением слухов о депрессии Первой леди , все внимание журналистов приковано к ее отношениям с супругом.

Авторитетное издание Harper’s Bazaar попыталось получить комментарий по этому поводу у Белого дома, но ему отказали. Эксперты журнала уверяют, что подобное поведение — признак доступности и свидетельство несерьезности чувств, ведь в предыдущем браке с Марлой Мейплз Дональд Трамп кольцо не снимал. Хотя возможно, что президенту США просто неудобно носить украшения на пальцах, или это очередная причуда известного своей эпатажностью бизнесмена.