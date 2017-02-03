19-летней Саре Джессике Паркер разбил сердце брат Шона Пенна. Ксения Собчак в 15 лет имела все шансы породниться с семьей Боярских. 16-летний Джастин Тимберлейк до вошедшего в историю романа с Бритни Спирс был влюблен в певицу Ферги… Эти и другие неожиданные факты мы узнали, внимательно изучив биографии некоторых отечественных и западных знаменитостей.

1 2 3 ... 33 Ксения Собчак и Сергей Боярский Кто бы мог подумать, что много лет назад у Ксении Собчак была возможность породниться с семьей Боярских! Это бы произошло, если бы отношения будущей медиадивы и сына знаменитого Д`Артаньяна переросли в нечто большее. Но первый роман телеведущей не привел ни к чему серьезному

Юношеские симпатии — тема настолько трепетная, что иногда свои первые привязанности с ностальгией вспоминают в интервью даже самые скрытные селебрити. Чья-то первая любовь длилась от силы пару месяцев, однако для отдельных счастливиц первый бойфренд стал мужем и отцом детей! Одни до сих пор дружат с бывшими, другие даже сотрудничают с ними, несмотря на давно «увядшие» чувства. В нашей подборке — 11 звездных историй первой любви, которые растопят самые холодные сердца.