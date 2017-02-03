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Ксения Собчак и Сергей Боярский
Кто бы мог подумать, что много лет назад у Ксении Собчак была возможность породниться с семьей Боярских! Это бы произошло, если бы отношения будущей медиадивы и сына знаменитого Д`Артаньяна переросли в нечто большее. Но первый роман телеведущей не привел ни к чему серьезному
Юношеские симпатии — тема настолько трепетная, что иногда свои первые привязанности с ностальгией вспоминают в интервью даже самые скрытные селебрити. Чья-то первая любовь длилась от силы пару месяцев, однако для отдельных счастливиц первый бойфренд стал мужем и отцом детей! Одни до сих пор дружат с бывшими, другие даже сотрудничают с ними, несмотря на давно «увядшие» чувства. В нашей подборке — 11 звездных историй первой любви, которые растопят самые холодные сердца.
Собчак и Боярские соседи, в одном доме жили. Когда Собчак некуда было девать, ее подбрасывали на присмотр к Боярским. Какая любовь, о чем тут пишут? Собчас сама говорила, что ее первой любовью был непонятно кто, она с ним в трамвае ездила, так как пойти было некуда.
Про Баскова просто смешно читать. совершил бы уже камин-аут,чесслово!
Про Баскова просто смешно читать. совершил бы уже камин-аут,чесслово!
Собчак и Боярские соседи, в одном доме жили. Когда Собчак некуда было девать, ее подбрасывали на присмотр к Боярским. Какая любовь, о чем тут пишут? Собчас сама говорила, что ее первой любовью был непонятно кто, она с ним в трамвае ездила, так как пойти было некуда.
про всех было интересно читать, особенно фото Урганта в молодости))) Но вот Басков... зачем это? какие девушки? Уж лучше бы вообще про него ничего не говорили.
Мила Кунис тоже отказала несмышленому Эштону Катчеру) а когда тот возмужал и поднялся согласилась)
Мила Кунис тоже отказала несмышленому Эштону Катчеру) а когда тот возмужал и поднялся согласилась)