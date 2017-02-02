Несколько дней назад СМИ всколыхнула новость о том, что у рэпера Гуфа и замужней Кети Топурии роман . Одним из онлайн-изданий было обнародовано видео, на котором якобы запечатлены артисты, но из-за плохого качества ролика сложно утверждать наверняка. Певица уже высказалась на эту тему, а сегодня и рэпер решил внести ясность в ситуацию.

1 2 3 ... 11 Гуф рассказал, что его связывает с Кети Топурией

После того, как СМИ начали активно обсуждать новость о предполагаемом романе Кети Топурии и Гуфа, певица тут же опровергла эти слухи, а рэпер продолжал хранить молчание. В поисках ответа мы связывались с его бывшей супругой Айзой, но она заявила, что ничего не знает об отношениях экс-мужа. Сегодня Гуф наконец решил высказаться и опубликовал длинный пост в своем Instagram.

«...Я бы промолчал как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки чтоб ездить вместе отдыхать. И о том что мы провели отдых на одном острове я узнал только по приезду в Москву и то из паршивой статейки. Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне, как человеку и так не с самой лучшей репутацией, такой материал может быть даже и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — написал рэпер.