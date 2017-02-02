После того, как СМИ начали активно обсуждать новость о предполагаемом романе Кети Топурии и Гуфа, певица тут же опровергла эти слухи, а рэпер продолжал хранить молчание. В поисках ответа мы связывались с его бывшей супругой Айзой, но она заявила, что ничего не знает об отношениях экс-мужа. Сегодня Гуф наконец решил высказаться и опубликовал длинный пост в своем Instagram.
«...Я бы промолчал как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки чтоб ездить вместе отдыхать. И о том что мы провели отдых на одном острове я узнал только по приезду в Москву и то из паршивой статейки. Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне, как человеку и так не с самой лучшей репутацией, такой материал может быть даже и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — написал рэпер.
Кого-нибудь другого? Помоложе и покрасивее? Неоднозначный какой-то посыл
просто сам не верит, что она верна мужу))
Красавчик гуф нравится он мне как мужчина он такой секси как любовник идеален
Кети не та девушка, которая так опустится. Быть замужем и роман завести с коллегой. Это Гуф имел ввиду. Не верю в сплетни о них совершенно.
а я верю, если честно. Лайф довольно тщательно проверяет инфу.
Верю. Слишком много фактов. 1. Приехали на одном рейсе. 2.Фото из одной виллы (ну или хотя бы с одного курорта). 3. Купальник в инстаграме Топурии точь-в-точь, как на девушке с Гуфом. 4. Думаете, фотограф стал бы охотиться за Гуфом, будь он с обычной бабой? Интересно посмотреть, как она теперь будет выкручиваться. Муж-еврей, причем богатый. Уф, Кети, удачи
Слушайте, лайф никогда просто так ничего не напишет, они столько "звёзд" вскрывали уже, опыт большой)) Да и сам комментарий Кети содержал в себе правду, она начала с того, что с мужем они ещё не расстались...)) Но скорее всего, она все-таки решила остаться с мужем, отсюда такой поздний комментарий Гуфа))
Не знал что на одном рейсе? Как так? Уж в зале ожидания, на край в самолете бы точно увидел
Интерьер и бассейн одни и те же
А что вы ожидали от него? Чистосердечное признание? Да мол, изменяли, простите))