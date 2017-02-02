По информации американского портала Radar Online, через несколько недель в США состоится премьера документального фильма «Сломленные: Невероятная история Брэда и Анджелины», посвященного роману и браку самой знаменитой голливудской пары. Один из создателей ленты раскрыл некоторые детали сюжета фильма в интервью изданию.
«У Брэда Питта и его первой жены Дженнифер Энистон были проблемы в отношениях задолго до знакомства актера с Анджелиной Джоли. Мы расскажем об истинной причине развода Брэда и Джен в нашем фильме, но Энджи тут точно ни при чем. Все, что мы хотим показать в этом эпизоде — Брэд явно вел себя одинаково в обоих своих семейных союзах», — сообщил документалист, пожелавший остаться анонимным.
Их развод был лучшим событием года: комментаторы, 10 лет поливавшие Энистон, дружно обломались, сглотнули и утёрлись)))
Я не поклонница Питта, но надо отметить, что он классно смотрелся в парах со своими спутницами: и с Пэлтроу, и с Энистон, и с Джоли. Под каждую внешне подстроился он)))
Жалко, что они разводятся, если честно терпеть не могу Анджелину, но всё равно грустно, почему-то думала что у них настоящая любовь и они состарятся вместе, а тут скандал и развод...Видимо, нет вообще никакой любви, всё временно. Мне кажется, я вообще перестаю верить в браки.
У Энистон и Питта одинаковая форма лица)
Интересно будет посмотреть фильмец.
Кроме фанаток Энистон (или просто хэйтеры Джоли?) все знали что у них и так было кончено до фильма про Смитов. От всех интервью которые тогда давали эта пара веяло нет, не раздором, а разочарованием. Просто разводиться ни одному не было интересно, особенно Питту который длжен был оставить львиную долю честно заработанного Энистон. Энистон тоже ситуация подходила, супер успешной актрисой не стала но почевала звездой после сериала Друзья (другие как то более менее быстро канули в Лету) благодаря браку с Питтом. А тут суматошная Джоли с ее красотой, идеями и интересами ворвалась в жизнь Питта. Думаю что у них и правда была огромная, искренняя любовь. Иначе вряд ли Питт так поспешно, без финансовых раздор, отдав прекрасные отступные развелся бы с Энистон. Во всяком случае жаль, мне все трое нравятся по своему
Кроме фанаток Энистон (или просто хэйтеры Джоли?) все знали что у них и так было кончено до фильма про Смитов. От всех интервью которые тогда давали эта пара веяло нет, не раздором, а разочарованием. Просто разводиться ни одному не было интересно, особенно Питту который длжен был оставить львиную долю честно заработанного Энистон. Энистон тоже ситуация подходила, супер успешной актрисой не стала но почевала звездой после сериала Друзья (другие как то более менее быстро канули в Лету) благодаря браку с Питтом. А тут суматошная Джоли с ее красотой, идеями и интересами ворвалась в жизнь Питта. Думаю что у них и правда была огромная, искренняя любовь. Иначе вряд ли Питт так поспешно, без финансовых раздор, отдав прекрасные отступные развелся бы с Энистон. Во всяком случае жаль, мне все трое нравятся по своему
Жулькины пиарщики активизировались? Жулька не разорится на них? Доходы-то после развода упадут .
Ну надо же как интересно! Сначала Бред Питт признавал, что виноват. Сама Джоли признавала, что увела его из семьи. А теперь оказывается они оба не при чем и все эти годы наговаривали на себя