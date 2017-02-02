Создатели нового документального фильма о романе и браке Анджелины Джоли и Брэда Питта рассказали в интервью западным СМИ, что страстные отношения коллег по блокбастеру «Мистер и миссис Смит» вовсе не были причиной расставания актера с первой супругой, Дженнифер Энистон.

1 2 3 ... 14 Как утверждают режиссеры-документалисты, Анджелина Джоли не имеет никакого отношения к разводу Брэда Питта и Дженнифер Энистон в 2005 году

По информации американского портала Radar Online, через несколько недель в США состоится премьера документального фильма «Сломленные: Невероятная история Брэда и Анджелины», посвященного роману и браку самой знаменитой голливудской пары. Один из создателей ленты раскрыл некоторые детали сюжета фильма в интервью изданию.

«У Брэда Питта и его первой жены Дженнифер Энистон были проблемы в отношениях задолго до знакомства актера с Анджелиной Джоли. Мы расскажем об истинной причине развода Брэда и Джен в нашем фильме, но Энджи тут точно ни при чем. Все, что мы хотим показать в этом эпизоде — Брэд явно вел себя одинаково в обоих своих семейных союзах», — сообщил документалист, пожелавший остаться анонимным.