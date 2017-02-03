На днях зарубежные журналисты сообщили, что 48-летняя Кайли Миноуг разорвала помолвку со своим 29-летним возлюбленным Джошуа Зассе. Поклонники звезды гадают, что же случилось, ведь еще недавно певица с удовольствием рассказывала о предсвадебных хлопотах.

Кайли Миноуг дала откровенное интервью журналу Hello!, где поделилась тем, как будет проходить церемония бракосочетания со своим избранником Джошуа Зассе. После свадьбы певица даже намеревалась взять фамилию мужа. Однако, судя по всему, в отношениях пары не все так безоблачно, как казалось.

По информации журналистов портала The Sun Кайли разорвала помолвку и рассталась с Джошуа из-за его измены.

Как сообщает источник из окружения знаменитости, она не смогла простить предательство актера: «Она опустошена, ее сердце разбито. Кайли думала, что он тот самый, но она больше не может доверять ему». Оказалось, что Миноуг заподозрила Зассе в интрижке с 34-летней актрисой Мартой Миланс. Впрочем, поклонники надеются, что певица просто погорячилась, и у пары еще есть шанс сыграть свадьбу.