Кайли Миноуг дала откровенное интервью журналу Hello!, где поделилась тем, как будет проходить церемония бракосочетания со своим избранником Джошуа Зассе. После свадьбы певица даже намеревалась взять фамилию мужа. Однако, судя по всему, в отношениях пары не все так безоблачно, как казалось.
Как сообщает источник из окружения знаменитости, она не смогла простить предательство актера: «Она опустошена, ее сердце разбито. Кайли думала, что он тот самый, но она больше не может доверять ему». Оказалось, что Миноуг заподозрила Зассе в интрижке с 34-летней актрисой Мартой Миланс. Впрочем, поклонники надеются, что певица просто погорячилась, и у пары еще есть шанс сыграть свадьбу.
А что она думала? Что под полтинник она свежа как девочка? Конечно ей молодой изменять будет.
Такое впечатление, что она притягивает за уши все подряд в качестве причины отказа от статуса замужней женщины. Тетеньке уже пол сотни лет, а она никак замуж выйти не может. Живет причем годами в сожительстве, все нормально, а как заходит речь зайти в контору на 15 минут подпись поставить - сразу катаклизьм.
А что она думала? Что под полтинник она свежа как девочка? Конечно ей молодой изменять будет.
Причем здесь страх замужества? Человек ,которого она любила и собиралась замуж предал ее. Я бы тоже ушла.
Я не верю. Мне тоже кажется, что это предлог замуж не идти. Если она ему не нужна, нафиг он с ней столько таскался да еще и замуж позвал. Все таки она не первая на деревне.
почему-то он не похож на того, кто может быть верен.. внешность кота, который гуляет сам по себе
Не, она и раньше говорила, что звёздочку рисует и разбегается, хобби у неё такое с мужиками. А тут ещё и загулял.
Бедная, что же ей так не везёт, страшная болезнь, предательства...
Понимаю бы с 18- летней закрутил, а там тетя такая не первой свежести хоть и 34 года, конечно Кайли обидно..было ей хорошо и ладно, уже очередь стоит из молодых и горячих за ней)
Молодчина Кайли, поматросила и бросила, он ей не пара, она звезда, а он с улицы.