Родион Газманов за свою яркую жизнь успел позаниматься бизнесом и выпустить несколько песен. В данный момент музыкант гастролирует с группой «ДНК». Артист признается, что сам пишет песни и стихи. В эфире Родион также многое рассказал о своей личной жизни. В передаче «Наедине со всеми» Газманов поведал, что его мама Ирина иногда довольно резко критиковала его избранниц.
Газманов рассказал и о пожеланиях к будущей невесте: «Я абсолютно нетерпим к ошибкам в правописании. У неграмотной девушки нет шансов!». Артист признался, что не торопится с выбором, потому что намерен заключить брак на всю жизнь, так как не хочет травмировать своих будущих детей разводом родителей.
Да кому он нужен то, божечки, 35 годов, а все невест по правописанию подбирает. Очнитесь, дяденька...
Вот с подобным типом точно бы не встречалась) каждый человек имеет право на ошибку, тем более грамматическую) даже самая умная и начитанная девушка.
а меня так тоже бесят ошибки в правописании, ничего странного в этом не нахожу!
столько годков, а всё мамо слушает....своё мнение есть? или королеву ищет? сам-то кто? пацан вечный. в итоге найдёт какую-нить непойми кого и она его и кинет ещё...
а меня так тоже бесят ошибки в правописании, ничего странного в этом не нахожу!
И мне они не нравятся, но в статье написано, что он "абсолютно не терпим к ошибкам в правописании". Это как? Вот встречаешься ты с человеком, а она БАМ! и написала вместо положенных -тся ,к примеру, -ться. И что теперь ? Бросит он Ее? Утрирую, конечно, но сама формулировка и отношение настораживают. Я за границей живу, и на расстоянии, как говорится, виднее. Много молодых мужчин/парней в России с требованиями, которых они сами к себе не предъявляют, и которые относятся к женщинам как к придатку. Не все мужчины, но такие,увы, часто попадаются.
а меня так тоже бесят ошибки в правописании, ничего странного в этом не нахожу!
И мне они не нравятся, но в статье написано, что он "абсолютно не терпим к ошибкам в правописании". Это как? Вот встречаешься ты с человеком, а она БАМ! и написала вместо положенных -тся ,к примеру, -ться. И что теперь ? Бросит он Ее? Утрирую, конечно, но сама формулировка и отношение настораживают. Я за границей живу, и на расстоянии, как говорится, виднее. Много молодых мужчин/парней в России с требованиями, которых они сами к себе не предъявляют, и которые относятся к женщинам как к придатку. Не все мужчины, но такие,увы, часто попадаются.
А он что, понравившейся девушке сразу тест типа ЕГ по русскому устраивает?
да кому он нужен то с такими тараканищами в голове , еще и мать постоянно лезет
Я вот тоже не рассматривала себе партию среди откровенно безграмотных, а так же тех, кто неуважителен к любым людям, за речью не следят. А кому-то и я недотягиваю по предпочитаемым моментам, я не всегда грамотно сочетаю продукты в готовке, например. Кому-то это важно. Каждый ищет себе человека, близкого по духу. Если девушка в каждом смс раздражает пропущенными уроками родного языка в средней школе, то ни к чему хорошему это раздражение не приведет.