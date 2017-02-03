35-летний Родион Газманов стал гостем программы «Наедине со всеми». В студии артист рассказал Юлии Меньшовой о том, какой видит свою жизнь уже через несколько лет, а также поведал, какими качествами должна обладать девушка, чтобы завоевать его сердце.

Родион Газманов за свою яркую жизнь успел позаниматься бизнесом и выпустить несколько песен. В данный момент музыкант гастролирует с группой «ДНК». Артист признается, что сам пишет песни и стихи. В эфире Родион также многое рассказал о своей личной жизни. В передаче «Наедине со всеми» Газманов поведал, что его мама Ирина иногда довольно резко критиковала его избранниц.

Ведущая Юлия Меньшова решила узнать у артиста, какой он видит свою жизнь через несколько лет. Родион признался, что уже давно хочет создать семью.

Газманов рассказал и о пожеланиях к будущей невесте: «Я абсолютно нетерпим к ошибкам в правописании. У неграмотной девушки нет шансов!». Артист признался, что не торопится с выбором, потому что намерен заключить брак на всю жизнь, так как не хочет травмировать своих будущих детей разводом родителей.