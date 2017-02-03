Многие интернет-пользователи до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что 31-летняя Ольга Бузова и 29-летний Дмитрий Тарасов больше никогда не будут вместе, поэтому любой намек на воссоединение пары они воспринимают весьма серьезно. Особенно с учетом того, что ведущая «Дома-2» сама дает понять, что ее чувства еще не остыли.

1 2 3 ... 14 Поклонники интересуются, почему Ольга Бузова позирует на фоне дома Дмитрия Тарасова

Большинству поклонников Ольги Бузовой ее брак с Дмитрием Тарасовым казался идеальным. Красивая история их любви с шикарными подарками и публичными признаниями закончилась, как выяснилось, еще в конце октября. А 30 декабря пара официально развелась. Однако подписчики не теряют надежды, что в отношениях футболиста и ведущей еще не поставлена последняя точка.

Еще когда Ольга уехала в Испанию, фолловеры решили, что она пытается быть ближе к своему экс-супругу. Позже Дмитрий уехал в Италию, и Бузова отправилась за ним, явно намекая на то, что она все еще надеется вернуть футболиста.

На днях телеведущая вновь дала надежду своим подписчикам. Ольга в своем Instagram опубликовала селфи, где она позирует на фоне дома Дмитрия. Поклонники спросили Бузову, что она делает на территории ТСЖ Mirax Park, и почему сзади отчетливо виден ЖК «Корона», в котором живет Тарасов. Однако знаменитость пока предпочитает не отвечать на вопросы поклонников о своем экс-муже.