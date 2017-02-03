Большинству поклонников Ольги Бузовой ее брак с Дмитрием Тарасовым казался идеальным. Красивая история их любви с шикарными подарками и публичными признаниями закончилась, как выяснилось, еще в конце октября. А 30 декабря пара официально развелась. Однако подписчики не теряют надежды, что в отношениях футболиста и ведущей еще не поставлена последняя точка.
На днях телеведущая вновь дала надежду своим подписчикам. Ольга в своем Instagram опубликовала селфи, где она позирует на фоне дома Дмитрия. Поклонники спросили Бузову, что она делает на территории ТСЖ Mirax Park, и почему сзади отчетливо виден ЖК «Корона», в котором живет Тарасов. Однако знаменитость пока предпочитает не отвечать на вопросы поклонников о своем экс-муже.
Ольга живет в этом доме. только разные подъезды с экс. И хватит писать бред. что она его пытается вернуть. это ваши фантазии и не более того.
Тарасов говорит. что любит детей !!! Так иди и работай с детьми. тебя туда на канате не затащишь...будешь на одной ноге прыгать. чтоб грести дармовые -лимоны. Как пришли . лямы так они и уйдут.
Иногда так бывает. для того чтобы стать шикарной и желанной. и раскрыть себя как женщину - нужно развестись с тем кто был всего лишь тенью -- Закрывающий твой свет.
Ты думал . .Я погасну без тебя ! Сойду с ума ! ПО жизни затеряюсь. А - Я назло тебе. все выше к звездам пробираюсь. Назло тебе всего добиваюсь. Смеюсь. улыбаюсь. С достойными людьми встречаюсь Я счастлива ! И прежней быть. уже не собираюсь " --Ольга Бузова.
Возможно ??? Ольга хочет вернуть свои вещи. которые она покупала в квартиру. и дорогую КУХНЮ в дом...Возможно !!!! жмот верни .это не твое.
Ольга живет в этом доме. только разные подъезды с экс. И хватит писать бред. что она его пытается вернуть. это ваши фантазии и не более того.
Она что сняла квартиру в том же доме где живет Тарасов?
ОЛя. и не вздумай..зачем он тебе нужен ??? Найти себе по беднееее. зато в ложе будет богатый....кука реку.
Не похоже, что она его хочет вернуть, раз фамилию меняет.
Короче все понятно. Устроили фейковый развод, чтобы попиариться. Как многие и думали. То-то я и смотрю, концы с концами не сходятся в их рассказах про дележ имущества, все время разное пишут сетевые распространители сплетен. В общем эта музыка будет вечной и скучной. Надоело. Бонька вон хоть про монакского прынца врала, там прикол был, а тут третьесортный футболистик, не, не интересно.