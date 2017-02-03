Утром 3 февраля поклонники красивой пары певицы Кайли Миноуг и актера Джошуа Зассе были шокированы новостью о разрыве помолвки звезд. По слухам, звезда сериала «Галавант» увлекся своей коллегой по новому проекту, 34-летней испанской актрисой Мартой Миланс. Журналисты уже раскопали всю информацию о предполагаемой разлучнице.

1 2 3 ... 13 Кайли Миноуг и Джошуа Зассе расстались из-за измены актера

Как говорится, cherche la femme: после расставания 48-летней Кайли Миноуг с ее 28-летним женихом Джошуа Зассе инсайдеры тут же указали западным СМИ на виновницу такого печального исхода событий. Говорят, разлучницей пары стала 34-летняя испанская актриса Марта Миланс. Джошуа познакомился с ней на съемках новой теледрамы «Завтра не наступит» и, по слухам, влюбился без памяти (уже после того, как сделал предложение руки и сердца Кайли Миноуг).

Журналистам удалось раскопать всю информацию о роковой красотке Марте Миланс: она родилась в семье испанского миллионера, дружит с супругой Криса Хемсворта и своей соотечественницей Эльзой Патаки, любит путешествовать и занимается благотворительностью. Миланс известна зрителям по небольшим ролям в фильмах «Стыд» и «Поглощенная», а также в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус». О ее личной жизни до встречи с Джошуа Зассе ничего не известно.

Кстати, Кайли Миноуг уже подтвердила разрыв с молодым женихом, обратившись к поклонникам в своем Instagram: «Спасибо за вашу любовь, поддержку и понимание. Джош и я действительно решили пойти разными путями. Мы желаем друг другу всего самого лучшего и устремляемся к новым горизонтам».