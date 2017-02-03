Как говорится, cherche la femme: после расставания 48-летней Кайли Миноуг с ее 28-летним женихом Джошуа Зассе инсайдеры тут же указали западным СМИ на виновницу такого печального исхода событий. Говорят, разлучницей пары стала 34-летняя испанская актриса Марта Миланс. Джошуа познакомился с ней на съемках новой теледрамы «Завтра не наступит» и, по слухам, влюбился без памяти (уже после того, как сделал предложение руки и сердца Кайли Миноуг).
Журналистам удалось раскопать всю информацию о роковой красотке Марте Миланс: она родилась в семье испанского миллионера, дружит с супругой Криса Хемсворта и своей соотечественницей Эльзой Патаки, любит путешествовать и занимается благотворительностью. Миланс известна зрителям по небольшим ролям в фильмах «Стыд» и «Поглощенная», а также в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус». О ее личной жизни до встречи с Джошуа Зассе ничего не известно.
Кстати, Кайли Миноуг уже подтвердила разрыв с молодым женихом, обратившись к поклонникам в своем Instagram: «Спасибо за вашу любовь, поддержку и понимание. Джош и я действительно решили пойти разными путями. Мы желаем друг другу всего самого лучшего и устремляемся к новым горизонтам».
Большая разница в возрасте, конечно, но все равно несправедливо: Женщины могут жить с теми, кто намного старше, а мужчины слабы, неверны и вообще предатели по сути своей. Делают, как им удобно и плевать на всех и всё хотели.
Не достоин он ее! Изменил и хорошо, будет повод ей найти еще моложе и красивее
Кайли такая серенькая мышка. А эта девица яркая.
Будет ей повод найти еще моложе и красивее. Поматросила его и бросила
Как по мне страшный он и борода эта жуткая, найдет лучше. Не понимаю чем это эта девица яркая, размером бюста что ли? ничего в ней нет особенного
Как по мне страшный он и борода эта жуткая, найдет лучше. Не понимаю чем это эта девица яркая, размером бюста что ли? ничего в ней нет особенного
Грустно, что наше женское время проходит быстрее, чем у мужчин, мы становимся ненужными. Мне вот 36 и я чувствую себя вполне заброшенной собственным супругом. Это очень прискорбно:( Кайли не нужно было связываться с таким молодым мужчиной, он бы все равно ушел от нее в скором времени, вокруг так много соблазнов. Лучше уж сейчас, чем потом бы пришлось разводиться.