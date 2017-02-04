Еще несколько месяцев назад подписчики Виктории Бони стали задавать ей вопросы о том, почему она больше не публикует совместных фотографий с Алексом Смерфитом. В декабре телеведущая попыталась опровергнуть слухи о расставании с любимым, однако фолловеры не поверили в ее искренность. На днях в Сети появились свидетельства того, что миллионер уже нашел себе другую на стороне.
Видимо, именно эта информация вынудила Боню наконец сказать правду. В своем Instagram Виктория написала: «Мы с Алексом решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад (орфография и пунктуация автора сохранены — Woman.ru)». Виктория уверяет, что причиной разрыва стало то, что их с Алексом отношения перетекли в дружеские.
Вот и обещанный сюрприз. Боня не обманула.
То есть на 6 лет отношений в ролике была рука не Алекса? Правильно тогда предположили.
Ну правильно, смысл отпираться, когда в сети появились его фото с другой.
Даже Джольку с 6 детьми бросили, так что пусть Бонита не сильно расстраивается!
пол года как растались, а она недавно ещё писала типа не дождётесь куры.. если бы алекс отрывался по клубам не заметно, без палева- боня вряд ли призналась. фото алекса с другими женщинами просто вынудили её сознаться...врушка.
а что врала фотки с Алексом подтасовывала......для чего??
Жалко почему-то. Она не раздражала так как остальные участники д-2. Правда сдала в последнее время. Надеюсь её жизнь выправится
Жалко
Вот и обещанный сюрприз. Боня не обманула.
Жалко... 😥
Ай, Бонька, ай молодца! Даже такую новость преподнесла как красиво! Сначала фотки постановочные своего возлюбленного в баре с другой, подозрительным образом похожей на Боньку, но немного проще, не такой роскошной, как сама Боня, а на следующей день расставание друзьями. В очередной раз себя пропиарила, народ о ней заговорил. Сейчас начнутся головокружительные голливудские романы у неё со взрослыми известными богатыми мужчинами)))