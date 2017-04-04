Конец 15 сезона «Битвы экстрасенсов» запомнился многим телезрителям не только яркой победой Джулии Ванг, но и чрезвычайно романтичным предложением руки и сердца, которое сделал Юлий Миткевич-Далекций своей возлюбленной Татьяне Лариной. Питерская ведьма не смогла отказать своему избраннику и согласилась. После шоу пара вместе участвовала в других проектах, планировала рождение ребенка, однако мечтам не суждено было сбыться.
«С Юликом все кончено — и мне хочется поскорее забыть этот кошмар. Я хочу, чтобы у меня была счастливая семья, и появился новый человек, который будет меня любить и уважать. Я начинаю новую жизнь — и безумно хочу перемен во всем», — подчеркнула Ларина в беседе с журналистами.
Как-же так, могла бы в будущее заглянуть, прежде чем замуж выходить!
Как так она же ведьма? Должна предвидеть была, ведь она судьбы людей меняет
А здесь не надо способности иметь, чтобы предвидеть ход событий: я как-то знала, что к этому все и придет. Татьяна как обычная тетка повелась на ухаживания молодого, при этом, не дав оценку, что паренек-то хлыщ и пользуется ее положением, а добравшись до денег-до власти позволит себе, что свойственно его мерзкой сущности. Не в первой... Случаев таких - миллион!
Эти "экстрасенсы" дальше собственного носа не видят, одна смерть любимого не предвидела, другая вот поняла что ей изменяют только когда застукала. Вывод очевиден.
Из серии "сапожник без сапог")
Она же говорила, что этот Юлий послан ей, чтобы она родила от него дочь- сильну - пресильную ведьму! Всё отменяется?
Как так она же ведьма? Должна предвидеть была, ведь она судьбы людей меняет
Она же говорила, что этот Юлий послан ей, чтобы она родила от него дочь- сильну - пресильную ведьму! Всё отменяется?
Сапожник без сапог , так бывает
Такие люди про себя обычно ничего не видят, только других. Да и вам она ничего не должна!