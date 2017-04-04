Роман Татьяны Лариной и Юлия Миткевича-Далецкого начался на съемочной площадке 15 сезона «Битвы экстрасенсов». После проекта экстрасенс осталась вместе с возлюбленным, они сыграли свадьбу и даже планировали пополнение в семье. Однако на днях стало известно, что ведьма решила разорвать отношения с Юлием.

Конец 15 сезона «Битвы экстрасенсов» запомнился многим телезрителям не только яркой победой Джулии Ванг, но и чрезвычайно романтичным предложением руки и сердца, которое сделал Юлий Миткевич-Далекций своей возлюбленной Татьяне Лариной. Питерская ведьма не смогла отказать своему избраннику и согласилась. После шоу пара вместе участвовала в других проектах, планировала рождение ребенка, однако мечтам не суждено было сбыться.

На днях в интервью журналистам Starhit Татьяна рассказала, как недавно пришла домой и застала Юлия в компании молодых девушек, с которыми он довольно весело проводил время.



«С Юликом все кончено — и мне хочется поскорее забыть этот кошмар. Я хочу, чтобы у меня была счастливая семья, и появился новый человек, который будет меня любить и уважать. Я начинаю новую жизнь — и безумно хочу перемен во всем», — подчеркнула Ларина в беседе с журналистами.