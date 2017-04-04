Единственная дочь покойного поп-короля Майкла Джексона, Пэрис, перестала скрывать, что ей нравятся не только парни, но и девушки. Мисс Джексон открыто говорит о своих предпочтениях в комментариях в Инстаграме, а также, по словам ее близкого приятеля, активно ищет любовь в Сети.

После расставания с музыкантом Майклом Снодди юная Пэрис Джексон, стремительно набирающая популярность в светском обществе Лос-Анджелеса, переключилась на девушек. По словам начинающей модели в комментариях в Инстаграме, она уверена, что все и так догадывались об ее предпочтениях в личной жизни.

«Пэрис не считает нужным говорить об этом открыто, но и не собирается скрывать, что в данный период жизни ей более интересны представительницы ее пола», — рассказал источник, близкий к мисс Джексон, в интервью американскому порталу Radar Online.

Напомним, не так давно в бисексуальности признались также молодые актрисы и модели Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Белла Торн. Конечно, новостью о том, что очередная знаменитость призналась, что ей одинаково нравятся люди обоих полов, сегодня никого не удивишь. Но что стоит за этим явлением? Все дело в страсти, стирающей гендерные границы, или же мы имеем дело с хорошо продуманным пиаром, как вы считаете?