После расставания с музыкантом Майклом Снодди юная Пэрис Джексон, стремительно набирающая популярность в светском обществе Лос-Анджелеса, переключилась на девушек. По словам начинающей модели в комментариях в Инстаграме, она уверена, что все и так догадывались об ее предпочтениях в личной жизни.
«Пэрис не считает нужным говорить об этом открыто, но и не собирается скрывать, что в данный период жизни ей более интересны представительницы ее пола», — рассказал источник, близкий к мисс Джексон, в интервью американскому порталу Radar Online.
Напомним, не так давно в бисексуальности признались также молодые актрисы и модели Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Белла Торн. Конечно, новостью о том, что очередная знаменитость призналась, что ей одинаково нравятся люди обоих полов, сегодня никого не удивишь. Но что стоит за этим явлением? Все дело в страсти, стирающей гендерные границы, или же мы имеем дело с хорошо продуманным пиаром, как вы считаете?
кошмар, можно теперь понять, как Джексон забаловал детей в свое время, что они вырасли такими. Принс не желает знать свою биологическую маму, живет одними удовольствиями. Рожден, чтобы развлекаться. Перис чуть не покончила с собой, но хорошо хоть, восстановила связи со своей мамой - это Джексон у нее отнял. Девочке нужна мама. Теперь потому что Джексон лишил в детстве Перис мамы, она ищет замену женской любви, в девушке. Это все из детства. Жалко, ей надо общаться побольше с мамой и восстанавливать упущенное.
Ну конечно, нечего от модных трендов отставать
В чем она еще не призналась!? В том, что на самом деле она давно живет не в своем теле и желает поменять пол!?. .или может еще чего- нибудь в американском стиле...
кошмар, можно теперь понять, как Джексон забаловал детей в свое время, что они вырасли такими. Принс не желает знать свою биологическую маму, живет одними удовольствиями. Рожден, чтобы развлекаться. Перис чуть не покончила с собой, но хорошо хоть, восстановила связи со своей мамой - это Джексон у нее отнял. Девочке нужна мама. Теперь потому что Джексон лишил в детстве Перис мамы, она ищет замену женской любви, в девушке. Это все из детства. Жалко, ей надо общаться побольше с мамой и восстанавливать упущенное.