В любых отношениях конфетно-букетный период рано или поздно заканчивается, и тогда мужчины и женщины показывают избранникам свое «истинное» лицо. Нередко тот, кто первое время кажется отчаянным романтиком, готовым достать луну с неба для любимой, или тихоней со спокойным и размеренным нравом, на деле оказывается совсем другим. Бывает и так, что под маской миловидного «зайки» прячется настоящий деспот, контролирующий каждый шаг своей пассии, морально, а иногда и физически, подавляющий ее. Woman.ru вспоминает знаменитых женщин, избранники которых оказались настоящими тиранами.

1 2 3 ... 39 Кристина Орбакайте (45 лет) и Руслан Байсаров (48 лет)

Роман дочери Примадонны и чеченского бизнесмена закрутился в 1997 году, и развивался очень стремительно. Спустя год Орбакайте и Байсаров стали родителями — певица родила мальчика, которого назвали Дени. Несмотря на появление общего ребенка, пара не стала оформлять свой союз в ЗАГСе. Тем не менее Кристина и Руслан зарегистрировали свои отношения по всем канонам ислама, и певица, как и полагается, соглашалась с любой волей избранника

Многим женщинам не понаслышке знакома ситуация, когда казалось бы нежный и покладистый избранник ни с того ни с сего становился домашним тираном, готовым при каждой удобной возможности унизить или потребовать безоговорочного подчинения. У большинства в какой-то момент терпение иссякает, и они решают порвать с деспотом и начать новую жизнь. Но есть и те, кто готов мириться с ролью жертвы и терпеть «токсичные» отношения, лишь бы не остаться в одиночестве. От такого не застрахованы и селебрити: многие известные женщины не скрывают, что им приходилось жить вместе с безжалостными угнетателями. Их истории — уже на Woman.ru.

