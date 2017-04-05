-
Кристина Орбакайте (45 лет) и Руслан Байсаров (48 лет)Роман дочери Примадонны и чеченского бизнесмена закрутился в 1997 году, и развивался очень стремительно. Спустя год Орбакайте и Байсаров стали родителями — певица родила мальчика, которого назвали Дени. Несмотря на появление общего ребенка, пара не стала оформлять свой союз в ЗАГСе. Тем не менее Кристина и Руслан зарегистрировали свои отношения по всем канонам ислама, и певица, как и полагается, соглашалась с любой волей избранника
Многим женщинам не понаслышке знакома ситуация, когда казалось бы нежный и покладистый избранник ни с того ни с сего становился домашним тираном, готовым при каждой удобной возможности унизить или потребовать безоговорочного подчинения. У большинства в какой-то момент терпение иссякает, и они решают порвать с деспотом и начать новую жизнь. Но есть и те, кто готов мириться с ролью жертвы и терпеть «токсичные» отношения, лишь бы не остаться в одиночестве. От такого не застрахованы и селебрити: многие известные женщины не скрывают, что им приходилось жить вместе с безжалостными угнетателями. Их истории — уже на Woman.ru.
Варда классная.
И еще Кардашьян на старом фото понравилась.
По существу.
Есть опыт отношений с деспотом. То, что все эти женщины терпели и рожали могу только выгодой или какими то обязательствами объяснить.
Нельзя мириться с подобным. Нервы летят мгновенно. Превращаешься в издерганное запуганное создание...
Я спала с телефоном под подушкой, в котором был забит адрес в виде СМС куда ехать полиции в случае чего.
В истории Орбакайте -Байсаров , почему -то симпатия на стороне Байсарова .
Жасмин с телохранителем связалась.
Каких новых карьерных высот достигла Валерия после нового замужества ?))))После Шульгина все её песни шлак.Только при нём она пела шикарные песни.
Каких новых карьерных высот достигла Валерия после нового замужества ?))))После Шульгина все её песни шлак.Только при нём она пела шикарные песни.
большинство тиранов - мужчины восточных кровей. когда наши женщины научатся на своих ошибках? мне очень нравится Согдиана, но выбор ее мужей я никогда не понимала
Да думаю байки все это, Кристина и до Байсарова и после Байсарова была и есть серая и тихая мышка, и мамин темперамент дочке не передался к счастью)и никаких там романов и флирта уверена у нее не было тем более с какими то танцорами,да еще и при муже. Но надо сказать, что Кристина именно с Байсаровым была стильная и симпатичная, а после уже конечно беда -бедой со стилем .Думаю там характер у Кристины мамин-они пупы земли, жить могут только с подкаблучниками и ток старости)
На счёт Орбакайте и Байсарова (брак был заключён по всем канонам Ислама))))))))))По каким канонам, если она православная и религию не меняла)))Смешно
На счёт Орбакайте и Байсарова (брак был заключён по всем канонам Ислама))))))))))По каким канонам, если она православная и религию не меняла)))Смешно
Какой красивый телохранитель у Ким...