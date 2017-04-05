Нередки случаи, когда желание развестись возникает только у одного из супругов, причем без видимых на то причин. Тогда вторая половина пытается понять, что же в их отношениях пошло не так. На днях семейные коучи из Великобритании рассказали о, казалось бы, невинных привычках, которые могут поставить брак под угрозу.

Эксперты в области отношений и семейной жизни — Индия Кэнг и Арни Крог — назвали привычки мужчин и женщин, которые особенно раздражают избранников. По их мнению, именно эти повадки чаще всего приводят к разводу.

Привычка жаловаться и все время что-то критиковать. Если человек вечно на кого-то обижен или чем-то недоволен, значит, он несчастлив. Старайтесь не фокусироваться на отрицательном, а вместо этого сосредоточитесь на хорошем.

Воздержание от секса. Коуч Арни Крог уверена, что отношения не должны основываться только лишь на сексе, но регулярные физические проявления чувств — все же важная составляющая гармоничного брака.

Привычка отдавать приоритет другим людям. Если вы уделяете больше внимания друзьям, коллегам и остальным родственникам, чем друг другу, то ваш брак обречен.

Привычка контролировать друг друга. Не указывайте избраннику, что ему есть, носить, говорить или как себя вести.

Отсутствие личных интересов. Если у вас есть какие-то хобби, не пренебрегайте ими. Также эксперты советуют не пропускать встречи с друзьями. Таким образом вам будет интересно друг с другом.

Привычка игнорировать друг друга после ссор. Вместо того, чтобы разойтись по разным углам, лучше сразу обсудить проблему.

Эксперты также отметили, что в конфетно-букетный период и в первые месяцы семейной жизни супруги стараются закрывать глаза на привычки друг друга. Однако со временем некоторые моменты начинают их раздражать. В таких случаях коучи советуют не терпеть, а сразу обсуждать с любимым человеком то, что вам не нравится.



А как вы считаете, достаточно ли веские вышеперечисленные причины, чтобы из-за них разводиться?