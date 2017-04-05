Эксперты в области отношений и семейной жизни — Индия Кэнг и Арни Крог — назвали привычки мужчин и женщин, которые особенно раздражают избранников. По их мнению, именно эти повадки чаще всего приводят к разводу.
Привычка жаловаться и все время что-то критиковать. Если человек вечно на кого-то обижен или чем-то недоволен, значит, он несчастлив. Старайтесь не фокусироваться на отрицательном, а вместо этого сосредоточитесь на хорошем.
Воздержание от секса. Коуч Арни Крог уверена, что отношения не должны основываться только лишь на сексе, но регулярные физические проявления чувств — все же важная составляющая гармоничного брака.
Привычка отдавать приоритет другим людям. Если вы уделяете больше внимания друзьям, коллегам и остальным родственникам, чем друг другу, то ваш брак обречен.
Привычка контролировать друг друга. Не указывайте избраннику, что ему есть, носить, говорить или как себя вести.
Отсутствие личных интересов. Если у вас есть какие-то хобби, не пренебрегайте ими. Также эксперты советуют не пропускать встречи с друзьями. Таким образом вам будет интересно друг с другом.
Привычка игнорировать друг друга после ссор. Вместо того, чтобы разойтись по разным углам, лучше сразу обсудить проблему.
Эксперты также отметили, что в конфетно-букетный период и в первые месяцы семейной жизни супруги стараются закрывать глаза на привычки друг друга. Однако со временем некоторые моменты начинают их раздражать. В таких случаях коучи советуют не терпеть, а сразу обсуждать с любимым человеком то, что вам не нравится.
А как вы считаете, достаточно ли веские вышеперечисленные причины, чтобы из-за них разводиться?
Разводятся из измен в конечном счёте.
Разводятся из измен в конечном счёте.
Почти всем этим правилам сегодняшние бабы следовать не могут - все равно, что рыбу вне воды попросить жить
Почти всем этим правилам сегодняшние бабы следовать не могут - все равно, что рыбу вне воды попросить жить
Измените отношение к женскому полу, глядишь, Гриб, и помимо БАБ в Вашем окружении появятся нормальные, адекватные, приятные Женщины.
В моем втором браке ни одной вредной вредной привычки из всех этих нет :) Повезло найти свою половинку всего лишь со второго раза :)
Да бросьте вы... если ваш брак из-за этого способен рухнуть - грош цена такому браку и такому супругу или супруге, кто побежит разводиться из-за этого..а то этих привычек раньше не было у него что ли...и все всех устраивало. не так ли.. надо учить фокусироваться на положительных сторонах характера партнера (за которые вы его и выбрали когда-то и они никуда не делись) а не концентрироваться на его недостатках (которые есть у каждого... никто не ангел..).Хорошие качества не делись никуда, просто взгляд на партнера несколько "замыливается", что неизбежно со временем.. хорошее перестает замечаться и уже воспринимается как должное .. а вот недостатки, наоборот, начинают рассматриваться как под лупой... и это надо понимать и работать с этим.. а не бежать разводиться при первых же проблемах..