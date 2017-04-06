Недавно 37-летняя Виктория Боня заинтриговала своих фолловеров, опубликовав в Инстаграме совместное фото с жгучим брюнетом. Многие поклонники решили, что темноволосый красавчик и есть новый возлюбленный, за которого телеведущая собралась замуж. Позднее Виктория решила высказаться о своем новом романе.

1 2 3 ... 15 Виктория Боня решила прокомментировать слухи о своем новом романе

Интернет-пользователи уже давно не сомневаются, что у Виктории Бони появился таинственный избранник, которого она упорно скрывает от глаз общественности. Сама телеведущая не так давно заявляла, что в скором времени собирается выйти замуж, и что она без ума от своего нового бойфренда. А позднее опубликовала фото с темноволосым красавчиком по имени Аллен.

Поклонники сразу заподозрили, что именно он скоро и станет супругом Виктории, и начали сравнивать его с Алексом Смерфитом, с которым Боня рассталась более полугода назад.

Однако, как оказалось, телеведущая хотела просто устроить розыгрыш для своих фолловеров. «Это мой друг. Апрельская шутка, поздравляю читателей с месяцем розыгрышей», — заявила Виктория в интервью Hello!. Ранее Боня уже не раз говорила о том, что больше не собирается выставлять личную жизнь напоказ. Впрочем, всем нам известно, что в каждой шутке скрывается доля шутки…