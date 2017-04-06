Интернет-пользователи уже давно не сомневаются, что у Виктории Бони появился таинственный избранник, которого она упорно скрывает от глаз общественности. Сама телеведущая не так давно заявляла, что в скором времени собирается выйти замуж, и что она без ума от своего нового бойфренда. А позднее опубликовала фото с темноволосым красавчиком по имени Аллен.
Однако, как оказалось, телеведущая хотела просто устроить розыгрыш для своих фолловеров. «Это мой друг. Апрельская шутка, поздравляю читателей с месяцем розыгрышей», — заявила Виктория в интервью Hello!. Ранее Боня уже не раз говорила о том, что больше не собирается выставлять личную жизнь напоказ. Впрочем, всем нам известно, что в каждой шутке скрывается доля шутки…
И да,это была не шутка,а реклама инсты этого парня
Странные шутки, не 1 апреля уже. Мутная история)
Бедная Боня уже и не знает, как привлечь к себе внимание. Ей бы остановиться с враньем, растеряет последних подписчиков, потом где денюжки будет брать ! 😣
Странные шутки, не 1 апреля уже. Мутная история)
Боня, а что парня нового что не отфотошопила ? Боня продолжает выкладывать фото с Алексом , который уже везде от нее отписался, совсем гордости нет.
Интересно, кто эти люди которые подписаны на неё? Так неприятна её постоянная лживость. До такой степени считать людей глупцами просто аморально. Дом 2 и этим все сказано
Где же Бонин жених "без 5ти минут с мозгами" ? Ждем(с) !
вся ее жизнь - розыгрыши...и вранье без конца и края..
Ну а что, приятный такой друг))).
крайне неприятно, что это шутка. люди поверили. даже читать о ней больше ничего не хочется, одно вранье.