Интернет-пользователи не сомневаются, что Анжелика Варум и Леонид Агутин переживают серьезный кризис в отношениях. Поклонники заподозрили это после выступления в Ульяновске, когда пара едва не сорвала концерт. Сперва музыкант и певица задержались и не приезжали (предположительно, из-за конфликта), а потом продолжили ссориться прямо на сцене. По словам очевидцев, супруги препирались, не стесняясь фанатов. А после концерта Леонид уехал, не дождавшись Анжелику.
Анжелика подтвердила слова супруга, добавив, что простудилась перед концертом: «Даже моя весенняя простуда не помешала мне получить удовольствие от встречи с вами!». Один из интернет-пользователей решил поинтересоваться у певицы, что произошло в Ульяновске. «А вы были на этом концерте?» — спросила Варум в ответ, так и не объяснив, чем остались недовольны зрители и почему они требуют вернуть деньги за билеты.
Концерт задержали на час. На сцене продолжали ругаться. Любой артист ЗАРАНЕЕ в курсе, как ему менять репертуар при больных связках. При наличии второго здорового певца с отдельными сольными уж тем более не проблема. Тем более заезженная программа, чего там обсуждать-то? Вернули бы деньги людям, терять лицо некрасиво.
Пойду на работу сегодня опоздаю. Пусть люди под дверью посидят. А потом я им скажу, что целый час размышляла, как мне режим дня изменить, ведь простуда это так неожиданно, растеряться можно. Ну и деньги не верну, разумеется, себе заберу. Даже если меня было кем заменить, все равно не верну. И плевать мне, что этих людей дома ждали дети, транспорт, они расчитывали свое время, опоздали везде.
Оба такие мятые, что исключительно в темных очках в темноте фотографируются для поклонников 😁😁😁
Неужели кто-то ходит на их концерты? У Марии же нет голоса, в лучшие свои времена мяукала, а сейчас и того пуще, хотя отдаю дань её уму, видела в п.Наедине со всеми, понравилась.
Как обычно в таких ситуациях всё списывают на болезнь....
Элементарно хотя бы сначала извинились за опоздание на час, а потом бы уже врали, пардон, оправдывались
Если героически отработала, почему люди возмущаются? Помню, пошла на прощальный "Эпилог" Агаты Кристи, так те тоже вышли через час, Глеб вообще не в настроении был. Видимо, для некоторых исполнителей лажать это норма.
Неужели кто-то ходит на их концерты? У Марии же нет голоса, в лучшие свои времена мяукала, а сейчас и того пуще, хотя отдаю дань её уму, видела в п.Наедине со всеми, понравилась.
Настоящее имя - Мария.
Я был на этом концерте в Ульяновске. Сидел в 4-с ряду. Концерт был великолепный! Артисты отработали отлично. Всё звучало хорошо. Было видно, что у Анжелики незначительные проблемы с голосом, но качество музыкантов и профессионализм исполнителей были на таком высоком уровне, что общее впечатление это не испортило. Я не брал у Леонида тест на алкоголь, но характерных признаков я не увидел. Не заметил, чтобы они конфликтовали на сцене. Если считать за конфликт то, что под конец концерта во время песни, исполняемой на бис Варум немного задержалась с выходом, то это - ерунда. Ушли они в обнимку под аплодисменты. Прекрасный интеллигентный, культурный и очень профессиональный живой концерт. Спасибо им большое за праздник.