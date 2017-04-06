Недавно российские СМИ узнали о том, что зрители остались недовольны выступлением 48-летнего Леонида Агутина и его 47-летней супруги Анжелики Варум в Ульяновске. По словам очевидцев, супруги ссорились прямо во время шоу. 6 апреля музыкант и певица выдвинули свою версию произошедшего на концерте.

1 2 3 ... 14 Леонид Агутин пояснил, что во время концерта в Ульяновске Анжелика Варум была больна

Интернет-пользователи не сомневаются, что Анжелика Варум и Леонид Агутин переживают серьезный кризис в отношениях. Поклонники заподозрили это после выступления в Ульяновске, когда пара едва не сорвала концерт. Сперва музыкант и певица задержались и не приезжали (предположительно, из-за конфликта), а потом продолжили ссориться прямо на сцене. По словам очевидцев, супруги препирались, не стесняясь фанатов. А после концерта Леонид уехал, не дождавшись Анжелику.

В четверг 6 апреля в Инстаграме Агутин опубликовал совместное фото с Варум. «Поездка была довольно непростая. Анжелика болела, но справилась. Вышла на сцену и отработала весь маршрут просто героически. Едем домой. Есть пара дней перевести дух и вперед… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — написал композитор в своем микроблоге.

Анжелика подтвердила слова супруга, добавив, что простудилась перед концертом: «Даже моя весенняя простуда не помешала мне получить удовольствие от встречи с вами!». Один из интернет-пользователей решил поинтересоваться у певицы, что произошло в Ульяновске. «А вы были на этом концерте?» — спросила Варум в ответ, так и не объяснив, чем остались недовольны зрители и почему они требуют вернуть деньги за билеты.