На днях звезда реалити-шоу Хани Бубу и ее 36-летняя мама Джун Шэннон дали интервью после операции по удалению лишней кожи, которую сделали женщине. Выяснилось, что у малышки уже есть возлюбленный, к которому ее приревновала мать.

1 2 3 ... 15 Хани Бубу поделилась с прессой прекрасными новостями

Недавно в СМИ появились тревожные новости о том, что Джун Шэннон была срочно госпитализирована. Оказалось, что ради похудения пышнотелая участница реалити постоянно ограничивала себя в еде. Но, судя по всему, спорт и диета все же дали свои плоды, а недавно Джун провели операцию по удалению лишней кожи. После этого Шэннон стала выглядеть совершенно по-другому, но так и не встретила мужчину своей мечты, о котором мечтала так давно.

Гораздо больше в любовных делах преуспела ее дочь Хани Бубу (настоящее имя 11-летней звезды реалити-шоу — Алана Томпсон), которая ни капли не изменилась . В недавнем интервью девочка рассказала, что у нее действительно появился бойфренд, которого зовут Джастин.

Хани предположила, что мама ревнует ее к возлюбленному. «Скорее всего, это потому что у меня есть бойфренд, а у нее нет». Джун попыталась оправдаться. Также девочка уверена, что именно появление у нее избранника сыграло решающую роль в похудении мамы. Успехи на любовном фронте дочери якобы подстегнули Шэннон к дорогостоящей операции.