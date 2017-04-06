Недавно в СМИ появились тревожные новости о том, что Джун Шэннон была срочно госпитализирована. Оказалось, что ради похудения пышнотелая участница реалити постоянно ограничивала себя в еде. Но, судя по всему, спорт и диета все же дали свои плоды, а недавно Джун провели операцию по удалению лишней кожи. После этого Шэннон стала выглядеть совершенно по-другому, но так и не встретила мужчину своей мечты, о котором мечтала так давно.
Хани предположила, что мама ревнует ее к возлюбленному. «Скорее всего, это потому что у меня есть бойфренд, а у нее нет». Джун попыталась оправдаться. Также девочка уверена, что именно появление у нее избранника сыграло решающую роль в похудении мамы. Успехи на любовном фронте дочери якобы подстегнули Шэннон к дорогостоящей операции.