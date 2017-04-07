21-летняя гимнастка Маргарита Мамун дала интервью одному из российских СМИ и призналась, что в ее отношениях с 29-летним женихом, пловцом Александром Сухоруковым, не всегда царила идиллия.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун скоро выходит замуж за пловца, серебряного призера Олимпиады-2008 Александра Сухорукова. Пара вместе уже четыре года, однако влюбленные не всегда были неразлучны. Спортсменка рассказала в недавнем интервью порталу Beautyhack.ru, что пару лет назад они расстались на несколько месяцев из-за тренировок в разных странах.

«Он уехал в Лос-Анджелес, и я просто сходила с ума. Я не хотела его отпускать, когда он улетал... А если я ненадолго прилетала к нему в гости, то расставание было еще тяжелее. Это стало испытанием для нас обоих. На моей базе в Новогорске были проблемы с интернетом, Skype, в котором мы общались с Сашей, постоянно зависал — это ужасно раздражало!» — призналась Рита.

Напомним, в конце прошлого года на бэкстейдже Олимпийского бала в Москве в присутствии других гостей мероприятия, а также журналистов и фотографов, Александр преклонил перед Маргаритой колено, преподнес ей кольцо с бриллиантом и попросил красавицу стать его женой. Она ответила согласием.