На протяжении нескольких месяцев американка водила за нос сразу двух парней. До поры до времени, естественно, они не знали о существовании друг друга. Но в какой-то момент один из бойфрендов проворной официантки догадался, что у него есть соперник. Простить обман он не смог и предложил другому мужчине объединиться, что наказать их общую девушку.
Молодой человек разработал очень хитрый план: он пришел в заведение, где работала его любимая, и на глазах у ее изумленных коллег и посетителей преклонил колено. И окружающие, и сама девушка подумали, что мужчина решил сделать предложение. Но не успел он задать вопрос, как в ресторан ворвался… второй бойфренд обманщицы. Мужчина сразу наехал на официантку: «У тебя было два классных парня! Ты сама все разрушила!» Девушка не нашла слов в ответ и выбежала из заведения.
Очевидцам удалось снять этот момент, благодаря чему ролик стал достоянием общественности. Как теперь складывается личная жизнь милой обманщицы, остается только догадываться.
Если у нее их было двое, значит не очень и интересны были. Новых заведет!
За такое парни убить могут, когда всё выяснится.
За такое парни убить могут, когда всё выяснится.
А если парней за такое, то половина *****.
иди-отизм и детский сад. Кто такой бойфренд??? Никто! Это не муж чтобы хранить ему верность.К тому же этот мужик (бойфренд) не взял ответственность за сво женщину (не женился, не обеспечивает) с какого .... он имеет право требовать верности???
иди-отизм и детский сад. Кто такой бойфренд??? Никто! Это не муж чтобы хранить ему верность.К тому же этот мужик (бойфренд) не взял ответственность за сво женщину (не женился, не обеспечивает) с какого .... он имеет право требовать верности???