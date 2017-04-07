На днях в США произошла довольно курьезная ситуация: избранник официантки одного из ресторанов узнал, что он не единственный мужчина в ее жизни. Вместо того, чтобы тут же разорвать с ней отношения, рогоносец решил подружиться с ее любовником. Вдвоем они разработали коварный план мести.
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    Американка оказалась в центре скандала после того, как ее бойфренд узнал, что она параллельно встречается с другим мужчиной 

На протяжении нескольких месяцев американка водила за нос сразу двух парней. До поры до времени, естественно, они не знали о существовании друг друга. Но в какой-то момент один из бойфрендов проворной официантки догадался, что у него есть соперник. Простить обман он не смог и предложил другому мужчине объединиться, что наказать их общую девушку.

Молодой человек разработал очень хитрый план: он пришел в заведение, где работала его любимая, и на глазах у ее изумленных коллег и посетителей преклонил колено. И окружающие, и сама девушка подумали, что мужчина решил сделать предложение. Но не успел он задать вопрос, как в ресторан ворвался… второй бойфренд обманщицы. Мужчина сразу наехал на официантку: «У тебя было два классных парня! Ты сама все разрушила!» Девушка не нашла слов в ответ и выбежала из заведения.

Очевидцам удалось снять этот момент, благодаря чему ролик стал достоянием общественности. Как теперь складывается личная жизнь милой обманщицы, остается только догадываться.

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