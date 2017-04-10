Бытует мнение, что в неравных браках более молодой супруг быстро «сдает», зато тот, кто постарше, напротив, расцветает и молодеет. Очаровательные девушки, выходящие замуж за мужчин солидного возраста, якобы на глазах утрачивают свежесть и красоту, а вот дерзкие юноши, выбирающие в спутниц жизни более, скажем так, опытных женщин, быстро превращаются в «одомашненных» мужчин. Так ли это на самом деле? У всех ли пар срабатывает подобный сценарий? Разбираемся на примере звездных семей.

1 2 3 ... 75 Юлия Высоцкая (43 года) и Андрей Кончаловский (79 лет) История любви этой пары началась в конце 90-х. Юлия Высоцкая была молодой и полной надежд актрисой, Андрей Кончаловский — уже матерым и, надо отметить, на тот момент женатым режиссером. Они встретились на фестивале «Кинотавр» в Сочи и влюбились друг в друга так, что ни 36-летняя разница в возрасте, ни семейное положение мэтра не помешали начаться головокружительному роману



Эти селебрити вместе уже много лет, их чувства пережили всевозможные взлеты и падения и от того стали только сильнее. Но если на душевном состоянии супругов гармоничный брак сказывается наилучшим образом, то на внешнем виде — далеко не всегда. Мы решили сравнить фотографии разных годов 15 звездных пар с большой разницей в возрасте. Кто с момента свадьбы совсем не изменился, а кто заметно «сдал» — судить вам.