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Юлия Высоцкая (43 года) и Андрей Кончаловский (79 лет)История любви этой пары началась в конце 90-х. Юлия Высоцкая была молодой и полной надежд актрисой, Андрей Кончаловский — уже матерым и, надо отметить, на тот момент женатым режиссером. Они встретились на фестивале «Кинотавр» в Сочи и влюбились друг в друга так, что ни 36-летняя разница в возрасте, ни семейное положение мэтра не помешали начаться головокружительному роману
Эти селебрити вместе уже много лет, их чувства пережили всевозможные взлеты и падения и от того стали только сильнее. Но если на душевном состоянии супругов гармоничный брак сказывается наилучшим образом, то на внешнем виде — далеко не всегда. Мы решили сравнить фотографии разных годов 15 звездных пар с большой разницей в возрасте. Кто с момента свадьбы совсем не изменился, а кто заметно «сдал» — судить вам.
Кроме Макарова, Олсен и жены Брюса всё-обыкновенное юзанье старшего партнёра. Пожалуй, у Высоцкой переросло в благодарность и любовь, Кончаловский, как Пигмалион, её вылепил:языки учить настойчиво рекомендовал, манеры прививал и т.д.
58 фото - 😂😂😂 это даже не мама с сыном, а баушка с внуком. А Олсен что с собой сотворила??? Это просто мрак