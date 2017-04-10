Недавно в Сети появились совместные снимки 39-летней Любови Толкалиной и 68-летнего Бориса Гребенщикова. После этого многие интернет-пользователи решили, что между актрисой и певцом завязался роман. На днях бывшая избранница Егора Кончаловского прокомментировала сведения о новых отношениях.

1 2 3 ... 14 Поговаривают, что Любовь Толкалина обрела счастье в объятиях Бориса Гребенщикова

После того, как Любовь Толкалина и Егор Кончаловский объявили о своем разрыве, который, как оказалось, произошел еще 6 лет назад, поклонники и журналисты начали активно следить за личной жизнью актрисы и режиссера. Егор, в отличие от своей бывшей возлюбленной, не стал таить, что уже живет с новой избранницей. Более того, Кончаловский сообщил, что его девушку зовут Мария.

А вот Любовь усердно скрывает свою личную жизнь от поклонников. Однако на днях папарацци запечатлели актрису на прогулке с Борисом Гребенщковым . Интернет-пользователи предположили, что у Любови и артиста завязался роман.

Позднее до Толкалиной дозвонились журналисты портала Hello! и попросили прокомментировать ее отношения с певцом. «Странные какие сведения и интерпретации. Мы знакомы больше 8 лет, и я с детства слушала «Аквариум». Информация о романе... Просто чья-то недалекая интерпретация», — заявила Любовь. Впрочем, сам Борис пока никак не высказывался на тему предполагаемого романа с Толкалиной.