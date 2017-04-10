После того, как Любовь Толкалина и Егор Кончаловский объявили о своем разрыве, который, как оказалось, произошел еще 6 лет назад, поклонники и журналисты начали активно следить за личной жизнью актрисы и режиссера. Егор, в отличие от своей бывшей возлюбленной, не стал таить, что уже живет с новой избранницей. Более того, Кончаловский сообщил, что его девушку зовут Мария.
Позднее до Толкалиной дозвонились журналисты портала Hello! и попросили прокомментировать ее отношения с певцом. «Странные какие сведения и интерпретации. Мы знакомы больше 8 лет, и я с детства слушала «Аквариум». Информация о романе... Просто чья-то недалекая интерпретация», — заявила Любовь. Впрочем, сам Борис пока никак не высказывался на тему предполагаемого романа с Толкалиной.
и я не верю в их роман
и я не верю в их роман
БГ пофиг Толкалина, которая вешается на всех подряд мужиков, Кончаловский бортанул ее давно, но она ведь как пиявка, присосется - не оторвешь, и не все надо объяснять. Понятно, что сама Толкалина сделала этот инфо-вброс! все пустое