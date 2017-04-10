Фанаты 34-летней Алены Водонаевой считают, что телеведущая закрутила роман с 25-летним актером Кириллом Емельяновым. Они все чаще появляются вместе на различных мероприятиях, а недавно звезда сериала «Кадетство» признался, что еще в прошлом году расстался с женой.

Похоже, у Алены Водонаевой новый роман. По слухам, избранником телеведущей стал молодой актер Кирилл Емельянов, известный российским зрителям по сериалу «Кадетство». Они все чаще появляются вместе на публике и выкладывают в Сеть совместные фото. А недавно Кирилл признался в Инстаграме, что еще в прошлом году расстался с женой Екатериной Директоренко, которая родила ему двоих сыновей.

Впрочем, через несколько часов Емельянов удалил запись, а также снимки с Водонаевой из своего аккаунта ВКонтакте. Тем не менее, поклонники уверены, что у телеведущей и актера все хорошо и скоро они выйдут в свет уже в качестве пары.