Похоже, у Алены Водонаевой новый роман. По слухам, избранником телеведущей стал молодой актер Кирилл Емельянов, известный российским зрителям по сериалу «Кадетство». Они все чаще появляются вместе на публике и выкладывают в Сеть совместные фото. А недавно Кирилл признался в Инстаграме, что еще в прошлом году расстался с женой Екатериной Директоренко, которая родила ему двоих сыновей.
Впрочем, через несколько часов Емельянов удалил запись, а также снимки с Водонаевой из своего аккаунта ВКонтакте. Тем не менее, поклонники уверены, что у телеведущей и актера все хорошо и скоро они выйдут в свет уже в качестве пары.
ну да, пральна, что удалил: ни к чему мальчишке портить карьеру связями с дамами полусвета :-D
от души посмеялась)))
Чём-то мне слабо верится, но если так, то это жесть. Эдак через пару лет Водонаева начнёт бойфрендов у детсадиков выискивать))
Какая у его бывшей жены фамилия прикольная
Он же татухи не умеет набивать
Алена, оставь детей в покое!!
Ой этот Кирилл такой страшненький малолетний дрыщ. Или я просто до из пор помню его персонажа из ка детства)))