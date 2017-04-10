Недавно 30-летний Дмитрий Тарасов дал повод для радости поклонникам 31-летней Ольги Бузовой. Среди пользователей ходят слухи, что футболист расстался с 23-летней Анастасией Костенко. Однако ни сам спортсмен, ни его возлюбленная информацию о проблемах в отношениях не комментируют.

1 2 3 ... 15 В Сети ходят слухи, что Дмитрий Тарасов намерен завершить роман с Анастасией Костенко

После развода с Ольгой Бузовой личная жизнь Дмитрия Тарасова находится под пристальным вниманием интернет-пользователей. И это неудивительно, ведь, по мнению фолловеров ведущей «Дома-2», спортсмен изменил своей жене с моделью Анастасией Костенко. Именно это предательство стало причиной развода одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, уверены фанаты Бузовой.

Впрочем, вполне возможно, слова Ольги о том, что «на чужом несчастье счастья не построишь», действительно станут пророческими. Сперва на странице Анастасии в Инстаграме начали появляться странные комментарии, написанные якобы Дмитрием. А потом началась череда любопытных процессов в соцсети: от Костенко отписался и сам футболист, и его близкий друг Александр Тарасов, и даже жена рэпера Мота Мария.

А сама модель при этом остается подписчицей всех вышеперечисленных пользователей. Однако под одним из последних постов Анастасии в Инстаграме Дмитрий оставил романтичный комментарий, который сопроводил сердечком. А ниже признался, что действительно чуть было не выгнал девушку из дома, но передумал в последний момент. В общем, вопросов у поклонников намного больше, чем ответов. Впрочем, некоторые интернет-пользователи вообще уверены, что проблемы в отношениях модели и футболиста надуманные, и таким образом пара пытается вновь привлечь к себе внимание общественности.