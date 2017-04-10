После развода с Ольгой Бузовой личная жизнь Дмитрия Тарасова находится под пристальным вниманием интернет-пользователей. И это неудивительно, ведь, по мнению фолловеров ведущей «Дома-2», спортсмен изменил своей жене с моделью Анастасией Костенко. Именно это предательство стало причиной развода одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, уверены фанаты Бузовой.
А сама модель при этом остается подписчицей всех вышеперечисленных пользователей. Однако под одним из последних постов Анастасии в Инстаграме Дмитрий оставил романтичный комментарий, который сопроводил сердечком. А ниже признался, что действительно чуть было не выгнал девушку из дома, но передумал в последний момент. В общем, вопросов у поклонников намного больше, чем ответов. Впрочем, некоторые интернет-пользователи вообще уверены, что проблемы в отношениях модели и футболиста надуманные, и таким образом пара пытается вновь привлечь к себе внимание общественности.
Пока лавку подперал на футболе, она по папиках, чегож такой красоте пропадать. Вот видать и застукал)))