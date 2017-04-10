Не так давно поклонники 30-летнего Дмитрия Тарасова заподозрили, что он собирается расстаться с 23-летней Анастасией Костенко. Видимо, футболист решил развеять слухи о разрыве и выложил довольно откровенный снимок с новой избранницей.

1 2 3 ... 12 Дмитрий Тарасов публикует совместные фото с Анастасией Костенко из бани

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уже давно не скрывают своих чувств друг к другу. А поклонники не могут нарадоваться, глядя на новые фото спортсмена и модели. Но, на днях фолловеры задумались, не собирается ли футболист расстаться с новой возлюбленной. Однако, похоже, что в отношениях Дмитрия и Анастасии все прекрасно. Иначе бы вряд ли Тарасов публиковал в своем Инстаграме настолько откровенные снимки с Костенко.

На новом фото, которое футболист выложил в Сеть, они с избранницей позируют в купели, а их наготу прикрывают лишь еловые ветви. Пикантный кадр в считаные минуты собрал тысячи «лайков» и сотни восторженных комментариев: «Мы за вас невероятно рады! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Вы такая красивая пара! Счастливые лица», «Вы мне очень нравитесь, такие настоящие».

Однако были и те фолловеры, которые вспомнили, что совсем недавно Дмитрий и Анастасия уверяли, что не собираются афишировать личную жизнь: «Я гляжу, вы совсем свой роман напоказ не выставляете, да?», «Боже, жизнь ради лайков не у Оли, а у вас!», «Неужели все, чтобы просто бывшую жену позлить?». Все эти негативные комментарии футболист предпочел оставить без ответа, хотя он довольно часто вступает в дискуссию со своими подписчиками.