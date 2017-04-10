Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уже давно не скрывают своих чувств друг к другу. А поклонники не могут нарадоваться, глядя на новые фото спортсмена и модели. Но, на днях фолловеры задумались, не собирается ли футболист расстаться с новой возлюбленной. Однако, похоже, что в отношениях Дмитрия и Анастасии все прекрасно. Иначе бы вряд ли Тарасов публиковал в своем Инстаграме настолько откровенные снимки с Костенко.
Однако были и те фолловеры, которые вспомнили, что совсем недавно Дмитрий и Анастасия уверяли, что не собираются афишировать личную жизнь: «Я гляжу, вы совсем свой роман напоказ не выставляете, да?», «Боже, жизнь ради лайков не у Оли, а у вас!», «Неужели все, чтобы просто бывшую жену позлить?». Все эти негативные комментарии футболист предпочел оставить без ответа, хотя он довольно часто вступает в дискуссию со своими подписчиками.
Кстати,послушала сейчас песню Бузовой -"А люди не верили",очень понравилась,песня красивая,но вот голос у Ольги ужасный,отдать бы песню эту реальной певице,могла бы стать хитом
Кто их фоткает интересно, в таком виде？
Девочка красивая
Тарасов на Кешу попугайчика похож)))если б не спорт и деньги,был бы в лучшем случае физруком,я так молодец с такими красотами мутит)))
Жестокий какой Тарасик, издевается
А при чём тут лайки? Наверно, мы все выставляем фото из-за лайков?!)))) Захотпо-высивил. Он здоровый мужчига, живёт спокойно, наслаждается отношениями, не бегает по каналам... Или ему после развода надо было в монастырь уйти?!
Жестокий какой Тарасик, издевается
Тарасов на Кешу попугайчика похож)))если б не спорт и деньги,был бы в лучшем случае физруком,я так молодец с такими красотами мутит)))