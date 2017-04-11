Вот уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Егор Крид встречается с лучшей подругой реалити-дивы Ким Кардашьян. 23-летний певец хранит молчание и предпочитает не распространяться о личном, но фанаты уверены, что их догадки верны. Очередным подтверждением предположений поклонников стал внезапный визит знойной американки в Россию.

1 2 3 ... 13 Карла ДиБелло приехала в Москву. Фанаты не сомневаются, что девушку к себе в гости пригласил Егор Крид

Фолловеры Егора Крида давно следят за его предполагаемой возлюбленной в Инстаграме. И не зря: периодически Карла ДиБелло отмечает в своих публикациях подопечного Тимати и словно намекает, что действительно состоит с молодым исполнителем в романтических отношениях.

Очередной многозначительный пост появился в блоге бизнес-леди в минувшие выходные. Оказалось, что красотка прилетела в Москву в вербное воскресенье: об этом стало известно благодаря ее фотографии на Красной площади.

Интернет-пользователи не сомневаются, что Карла решила приехать в Россию неспроста: наверняка ее пригласил Егор. И стоит отметить, что с логикой рассуждений подписчиков Крида сложно поспорить. Будем ждать комментариев от самого исполнителя…