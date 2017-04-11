Друзья 47-летней Дженнифер Лопес сообщили в интервью одному из западных СМИ, что певица недавно впервые поссорилась с новым возлюбленным, 41-летним экс-бейсболистом Алексом Родригезом. Дело в том, что Джей Ло стремится контролировать жизнь бойфренда буквально «от и до», и его это раздражает.

1 2 3 ... 13 Дженнифер Лопес поссорилась с Алексом Родригезом из-за собственного тяжелого характера

Дженнифер Лопес рискует оттолкнуть от себя бойфренда Алекса Родригеза, хотя они встречаются всего пару месяцев. Говорят, что недавно певица с абсолютно серьезным лицом предъявила возлюбленному список правил, которым он обязан следовать во время их совместных появлений на публике.

По словам инсайдеров в интервью американскому порталу Radar Online, Дженнифер расписала, одежду каких цветов должен выбирать Алекс, а каких оттенков ему лучше избегать, а также — как позировать фотографам и даже сколько времени могут длиться их встречи. «Алекс тут же возразил избраннице, что не обязан поступать исключительно так, как хочет она, и пара крупно поссорилась. Впрочем, Дженнифер поняла, что перегнула палку, и уже позвонила бойфренду с извинениями», — рассказал источник, близкий к Лопес.

Тем временем многие фанаты отмечают в соцсетях, что высокий, статный и холеный Родригез прекрасно подходит диве. В последний раз такое ощущение у поклонников (и у нас в том числе) возникало еще в начале нулевых, когда певица выходила в свет с тогдашним женихом Беном Аффлеком. А вам как кажется, сможет ли Дженнифер усмирить свое стремление контролировать жизнь возлюбленного и удержать его?