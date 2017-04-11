Дженнифер Лопес рискует оттолкнуть от себя бойфренда Алекса Родригеза, хотя они встречаются всего пару месяцев. Говорят, что недавно певица с абсолютно серьезным лицом предъявила возлюбленному список правил, которым он обязан следовать во время их совместных появлений на публике.
По словам инсайдеров в интервью американскому порталу Radar Online, Дженнифер расписала, одежду каких цветов должен выбирать Алекс, а каких оттенков ему лучше избегать, а также — как позировать фотографам и даже сколько времени могут длиться их встречи. «Алекс тут же возразил избраннице, что не обязан поступать исключительно так, как хочет она, и пара крупно поссорилась. Впрочем, Дженнифер поняла, что перегнула палку, и уже позвонила бойфренду с извинениями», — рассказал источник, близкий к Лопес.
Тем временем многие фанаты отмечают в соцсетях, что высокий, статный и холеный Родригез прекрасно подходит диве. В последний раз такое ощущение у поклонников (и у нас в том числе) возникало еще в начале нулевых, когда певица выходила в свет с тогдашним женихом Беном Аффлеком. А вам как кажется, сможет ли Дженнифер усмирить свое стремление контролировать жизнь возлюбленного и удержать его?