11 апреля Светлана Бондарчук опубликовала у себя в Инстаграме фотографию сразу с 16 букетами белоснежных тюльпанов. «Весна рулит», — как ни в чем не бывало подписала кадр главный редактор журнала Hello! и отметила в комментарии фотографа, сделавшего снимок.
Однако фолловеры в первую очередь задались вопросом, от кого же красавица-блондинка получила столько цветов. Не так давно лучшая подруга Светланы, Надежда Оболенцева, выкладывала в Сеть снимок другого огромного букета, подаренного Бондарчук. Поклонники подозревают, что у светской дивы появился возлюбленный, и с нетерпением ждут, когда же она его рассекретит.
А как думаете вы, действительно ли у Светланы новый роман?
Ну и хорошо!Выглядит то она лучше Федора
Очень модная она, стильная
Это что за ужасный коридор? Наверное на работе . А букеты одинаковые- сотрудницам.
Давно пора павлина завести, хватит одной куковать