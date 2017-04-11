Светлана Бондарчук не афиширует свою личную жизнь, но фанаты светской дивы подозревают, что ее сердце кем-то занято. Или, по крайней мере, что на него имеется серьезный претендент. Об этом свидетельствуют фотографии огромных букетов, в последнее время регулярно появляющиеся в блоге экс-супруги знаменитого режиссера. Неужели у блондинки и правда новой роман?



11 апреля Светлана Бондарчук опубликовала у себя в Инстаграме фотографию сразу с 16 букетами белоснежных тюльпанов. «Весна рулит», — как ни в чем не бывало подписала кадр главный редактор журнала Hello! и отметила в комментарии фотографа, сделавшего снимок.

Однако фолловеры в первую очередь задались вопросом, от кого же красавица-блондинка получила столько цветов. Не так давно лучшая подруга Светланы, Надежда Оболенцева, выкладывала в Сеть снимок другого огромного букета, подаренного Бондарчук. Поклонники подозревают, что у светской дивы появился возлюбленный, и с нетерпением ждут, когда же она его рассекретит.

А как думаете вы, действительно ли у Светланы новый роман?