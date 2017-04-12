30-летняя Наталья Чистякова-Ионова и ее 44-летний супруг Александр Чистяков вместе уже 11 лет. На днях певица дала откровенное интервью, в котором заявила, что все еще безумно ревнует супруга и планирует родить ему сына.

Глюкоза не скрывает от своих поклонников, что муж часто ревнует ее из-за откровенных фотографий. В одном из интервью певица вспомнила, как ей пришлось отказаться от роли, из-за того, что Александр был против романтических сцен, в которых она должна была сниматься с Алексеем Чадовым. Но, как оказалось, не только Чистяков может ревновать жену.

Недавно Глюкоза дала интервью журналистам портала Sobesednik.ru . «Если честно, я своего мужа безумно ревную! Несмотря на то, что Саша не дает мне поводов. Но женщинам они чаще всего и не нужны: мы их придумываем из воздуха!» — призналась Наталья.

Певица не скрывает, что они с мужем довольно часто ругаются из-за мелочей, но тем не менее планируют прибавление в семье. «Мы мечтаем о мальчике! Очень хочу ребенка и тщательно готовлюсь к этому событию», — рассказала Глюкоза. По словам Натальи, ее дочери тоже хотят, чтобы у них появился появился младший брат.