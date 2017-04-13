Мысль об одиночестве у кого-то вызывает тоску и отчаяние, а у кого-то — радостное волнение от того, что есть возможность провести время наедине с самым близким человеком — самим собой. Конечно, в обществе считается, что женщина должна быть хранительницей домашнего очага и что она будет по-настоящему счастлива только с мужчиной. Однако некоторые знаменитые представительницы прекрасного пола, которые вполне довольны жизнью и без любви к избраннику, своим красноречивым примером опровергают этот стереотип. Героинями нашего материала стали известные и блистательные женщины, которые не испугались долгого одиночества — они видят в нем далеко не только минусы.

1 2 3 ... 33 Шарлиз Терон, 41 год

Жизнь без эпатажа и воспитание детей — таковы главные приоритеты ослепительной красавицы Шарлиз Терон сегодня. Она прошла немалый путь от простой девчонки с фермы в ЮАР до оскароносной голливудской дивы. При этом у Шарлиз никогда не было скоротечных интрижек с мужчинами — со стороны кажется, что это совершенно чуждая ей форма отношений. У Терон нет сумасшедше длинного списка любовников, которым можно было бы похвастаться, или, наоборот, которого стоило бы стыдиться. «С малых лет я представляла себя в будущем одинокой старухой с множеством собак. Наверное, я никогда не откажусь от статуса «не замужем». И это мой личный выбор, а не жизненные обстоятельства», — заявила актриса в одном из недавних интервью

Проблема одиночества остается больной темой для многих девушек. Но кто сказал, что наличие бойфренда или супруга — обязательное условие для того, чтобы чувствовать себя счастливой? Все свои эмоции и чувства можно разделить и с родными или друзьями, а свободное время посвятить карьере, уходу за собой, саморазвитию и так далее. Именно в этом уверены и знаменитые красавицы, о которых идет речь в материале Woman.ru — они вовсе не стремятся терять голову от чувств. Разумеется, у них уже были и еще обязательно будут страстные романы, но пока они сполна наслаждаются свободной жизнью.