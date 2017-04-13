Кажется, Алена Шишкова по-прежнему счастлива в новых отношениях. По слухам, блондинка встречается с 17-летним Никитой Мазиным. Видимо, именно сын олигарха осыпает 24-летнюю модель цветами и дорогими подарками. Своей радостью девушка регулярно делится с подписчиками в Инстаграме: так, 12 апреля она опубликовала фотографию огромного букета роз.

1 2 3 ... 13 Алена Шишкова опубликовала снимок с очередным шикарным букетом, подаренным ей бойфрендом

В конце прошлого года в СМИ появились слухи, что Алена Шишкова встречается с Никитой Мазиным. Если это правда, то, судя по снимкам в Инстаграме, конфетно-букетный период в отношениях красавицы и ее нового избранника до сих пор не закончился.

Предполагаемый бойфренд красавицы-блондинки продолжает одаривать ее необъятными (и порой неподъемными) букетами. Так, 12 апреля молодой человек преподнес Второй Вице-мисс Россия-2012 охапку роз, для транспортировки которой потребовалась тележка из супермаркета.

«Интрига», — многозначительно подписала фото с цветами модель. Некоторые фанаты уверены, что букет девушке преподнес именно сын олигарха, но другие считают, что сюрприз Алене мог устроить и ее экс-возлюбленный Тимати. Сама же Шишкова не собирается афишировать личную жизнь.