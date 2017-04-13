В конце прошлого года в СМИ появились слухи, что Алена Шишкова встречается с Никитой Мазиным. Если это правда, то, судя по снимкам в Инстаграме, конфетно-букетный период в отношениях красавицы и ее нового избранника до сих пор не закончился.
Предполагаемый бойфренд красавицы-блондинки продолжает одаривать ее необъятными (и порой неподъемными) букетами. Так, 12 апреля молодой человек преподнес Второй Вице-мисс Россия-2012 охапку роз, для транспортировки которой потребовалась тележка из супермаркета.
«Интрига», — многозначительно подписала фото с цветами модель. Некоторые фанаты уверены, что букет девушке преподнес именно сын олигарха, но другие считают, что сюрприз Алене мог устроить и ее экс-возлюбленный Тимати. Сама же Шишкова не собирается афишировать личную жизнь.
Никто.а точнее-сама себе
с 17-летним.... *****-мое :Dа по факту, небось сама себе заказывает