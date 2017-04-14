Недавно в прокат вышла комедия «Яна+Янко», где одну из ролей сыграл 44-летний Максим Виторган, а его партнершей стала 42-летняя Олеся Судзиловская. На днях 35-летняя Ксения Собчак рассказала, какие эмоции испытала от просмотра откровенных сцен с участием мужа.

1 2 3 ... 14 Максим Виторган и Ксения Собчак вместе посетили премьеру комедии «Яна+Янко»

Ксения Собчак и Максим Виторган кажутся идеальной парой, а появление ребенка на свет, кажется, только укрепило их семью. Неудивительно, что медиадива весьма спокойно относится к ролям мужа, даже если ему приходится играть любовь с другими женщинами. Однако откровенные сцены, которые были продемонстрированы в новой комедии «Яна+Янко», впечатлили Ксению намного сильнее, чем любое другое кино.

Своими эмоциями Собчак решила поделиться в Инстаграме. «На премьере фильма Яна и Янко у меня был удивительный новый сексуальный опыт: наблюдать в зале, вместе с другими людьми на большом экране за тем, как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — поделилась Ксения.

Собчак не стала скрывать, что чуть не пережила нервный срыв. «спасло только то, что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт(я как бы понимаю мужа: тут и я бы не удержалась) и в этой сцене она была на пятом месяце беременности (не от моего вроде)», — сообщила Ксения. В конце Собчак добавила, что считает Судзиловскую чрезвычайно привлекательной женщиной, которой красота только мешает получать характерные роли.