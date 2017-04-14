Ксения Собчак и Максим Виторган кажутся идеальной парой, а появление ребенка на свет, кажется, только укрепило их семью. Неудивительно, что медиадива весьма спокойно относится к ролям мужа, даже если ему приходится играть любовь с другими женщинами. Однако откровенные сцены, которые были продемонстрированы в новой комедии «Яна+Янко», впечатлили Ксению намного сильнее, чем любое другое кино.
Собчак не стала скрывать, что чуть не пережила нервный срыв. «спасло только то, что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт(я как бы понимаю мужа: тут и я бы не удержалась) и в этой сцене она была на пятом месяце беременности (не от моего вроде)», — сообщила Ксения. В конце Собчак добавила, что считает Судзиловскую чрезвычайно привлекательной женщиной, которой красота только мешает получать характерные роли.
К Судзиловской вообще уже никто никого не ревнует. Уже не та Олеся.