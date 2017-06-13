В Сети муссируются слухи, что теперь, когда Бен Аффлек снова является холостяком, он вовсе не обратил внимание на кого-то нового — говорят, что актер восхищен своей бывшей невестой Дженнифер Лопес и хочет ее вернуть. Инсайдер заявил в интервью американскому таблоиду In Touch, что Бен не верит в серьезность отношений Джей Ло с экс-спортсменом Алексом Родригезом и уверен, что легко сможет увести певицу у ее мужчины.
С одной стороны, эта любопытная информация появилась в журнале, который известен своей скандальной репутацией и проигранными судебными делами о клевете. С другой, нет дыма без огня: напомним, недавно экс-возлюбленная Родригеза Лорен Хантер дала откровенное интервью другому изданию, намекнув, что Алекс неверен Дженнифер, и, возможно, исполнительница даже об этом знает. Но вернется ли Лопес к Аффлеку, покажет время.
Ну это может быть и бред, но мне они нравились как пара, Бэн всегда хорошо выглядел, а не как "бомж" с Гарнер.
Мне кажется, что Джен не из тех, кто к "старым" мужьям и бойфрендам возвращается. Я, правда, не очень помню, как там у нее с танцором было, но когда здесь же писали, что она опять с Энтони сошлась, я тоже не поверила, на фига ей это надо, когда желающих с ней встречаться пруд пруди
Мне больше всего нравится как она с Аффлеком смотрится и, как ни странно, со Сматром) может просто фото удачные
На 4 фото Джен выглядит очень молодо, время не властно над ней👍
Никому она уже не нужна. Все лезет вон из кожи, строит из себя красотку, фотошопит фотки, а по факту все ее мужики ей изменяли, даже с трансвеститами. Все уже, вышла в тираж, молодость прошла.
Эта "новость" с завидным постоянством регулярно всплывает в сми. А источник , пожелавший остаться неизвестным - это по всей видимости сама Лопес)) Видно , что Аффлек был для нее триумфом , ну никак его не забудет...
Никому она уже не нужна. Все лезет вон из кожи, строит из себя красотку, фотошопит фотки, а по факту все ее мужики ей изменяли, даже с трансвеститами. Все уже, вышла в тираж, молодость прошла.
Вышла в тираж только та женщина, которая ничего из себя не представляет и кроме интим услуг и эскорта ничего предложить и не может. Не путайте наш псевдо шоу биз и зарубежный. Джей Ло сама выбирает с кем ей провести время. Она личность, богата, состоялась как мама, и внешне очень приятна. Бен неудачник, сейчас у него и ролей то особо нет кассовых, и этот инсайдер всё врёт, Джей Ло не возвращается в прошлое.
Вышла в тираж только та женщина, которая ничего из себя не представляет и кроме интим услуг и эскорта ничего предложить и не может. Не путайте наш псевдо шоу биз и зарубежный. Джей Ло сама выбирает с кем ей провести время. Она личность, богата, состоялась как мама, и внешне очень приятна. Бен неудачник, сейчас у него и ролей то особо нет кассовых, и этот инсайдер всё врёт, Джей Ло не возвращается в прошлое.