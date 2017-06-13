Некий источник, пожелавший остаться анонимным, утверждает в интервью одному из американских СМИ, что 44-летний Бен Аффлек мечтает вновь встречаться со своей бывшей невестой, 47-летней Дженнифер Лопес. Якобы актера не волнует, что сейчас певица счастлива с 41-летним экс-бейсболистом Алексом Родригезом.

1 2 3 ... 14 По слухам, Бен Аффлек мечтает о возобновлении отношений со своей экс-невестой Дженнифер Лопес

В Сети муссируются слухи, что теперь, когда Бен Аффлек снова является холостяком, он вовсе не обратил внимание на кого-то нового — говорят, что актер восхищен своей бывшей невестой Дженнифер Лопес и хочет ее вернуть. Инсайдер заявил в интервью американскому таблоиду In Touch, что Бен не верит в серьезность отношений Джей Ло с экс-спортсменом Алексом Родригезом и уверен, что легко сможет увести певицу у ее мужчины.

«Бен названивает Дженнифер, и, что самое интересное, она ему отвечает и флиртует по телефону. Звезда понимает, что Аффлек был ее самой большой любовью, и вряд ли она сможет долго держать оборону», — сообщил анонимный источник. «Бен названивает Дженнифер, и, что самое интересное, она ему отвечает и флиртует по телефону. Звезда понимает, что Аффлек был ее самой большой любовью, и вряд ли она сможет долго держать оборону», — сообщил анонимный источник.

С одной стороны, эта любопытная информация появилась в журнале, который известен своей скандальной репутацией и проигранными судебными делами о клевете. С другой, нет дыма без огня: напомним, недавно экс-возлюбленная Родригеза Лорен Хантер дала откровенное интервью другому изданию, намекнув, что Алекс неверен Дженнифер, и, возможно, исполнительница даже об этом знает. Но вернется ли Лопес к Аффлеку, покажет время.