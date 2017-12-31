Вот уже несколько месяцев фанаты Кайли Дженнер обсуждают ее предполагаемую беременность. Такая информация появилась в прессе в сентябре, и с тех пор модель не только не выходила в свет, но и не фотографировалась в рост для своего Инстаграма.
Впрочем, недавно стало известно, что конец года оказался для Кайли совсем не радостным. Новостной портал RadarOnline.com сообщил о том, что, по инсайдерской информации, модель и рэпер расстались. Инициатором разрыва стал сам Трэвис. «Он наконец нашел в себе силы сказать Кайли, что любит ее и будет всегда помогать с ребенком, но больше не хочет продолжать эти отношения. Дженнер была обескуражена, она до сих пор не может поверить в случившееся», — пишет издание.
Звездная пара по-прежнему не комментирует любые домыслы о своих отношениях. Надеемся, что их расставание окажется лишь слухом.
Новость дня)
Кто эти люди?
это семейство кардашьян. узнала о них на вумене первый раз, до этого даже не слышала.
не удивительно. У него и первая подружка брошенка с ребенком на руках. Она наверно думала, что она другая и он конееечно изменится ради нее.
Что, даже ее бабло его не удержало? хаха
Когда я писала, что он ее бросит и это залёт по-глупости, мои комменты тёрли. Мол, Кайли так хотела стать матерью, это осознанное решение. В 20 лет! От случайного бойфренда! Конечно осознанная, и поэтому она впала в депрессию и на людях не показывается. Ясное дело, мужик хотел просто развлечься, а девка сдуру залетела через два месяца и начала толстеть и истерить. Даже вариантов не было, что он ее не бросит, нафиг ему эти проблемы. Вот девушки, смотрите и учитесь предохраняться! Беременность через два месяца отношений в 20 лет - это не осознанность, а полная глупость и безответственность со стороны девушки.
Наконец-то, Трэвис!!! Дал Бог ума под конец года!! Теперь Astroworld не будет говном.
Когда я писала, что он ее бросит и это залёт по-глупости, мои комменты тёрли. Мол, Кайли так хотела стать матерью, это осознанное решение. В 20 лет! От случайного бойфренда! Конечно осознанная, и поэтому она впала в депрессию и на людях не показывается. Ясное дело, мужик хотел просто развлечься, а девка сдуру залетела через два месяца и начала толстеть и истерить. Даже вариантов не было, что он ее не бросит, нафиг ему эти проблемы. Вот девушки, смотрите и учитесь предохраняться! Беременность через два месяца отношений в 20 лет - это не осознанность, а полная глупость и безответственность со стороны девушки.
Когда я писала, что он ее бросит и это залёт по-глупости, мои комменты тёрли. Мол, Кайли так хотела стать матерью, это осознанное решение. В 20 лет! От случайного бойфренда! Конечно осознанная, и поэтому она впала в депрессию и на людях не показывается. Ясное дело, мужик хотел просто развлечься, а девка сдуру залетела через два месяца и начала толстеть и истерить. Даже вариантов не было, что он ее не бросит, нафиг ему эти проблемы. Вот девушки, смотрите и учитесь предохраняться! Беременность через два месяца отношений в 20 лет - это не осознанность, а полная глупость и безответственность со стороны девушки.
да успокойтесь, они за это треш получают миллионы, это все шоу, там нет ничего настоящего, заметьте, только черные идут к ним в "мужья". семейке нужно продолжение шоу, нужные новые и новые герои и эпатаж. низкопробная семейка, в яме