С сентября в Сети ходят слухи о том, что 20-летняя Кайли Дженнер и 25-летний Трэвис Скотт готовятся стать родителями. Однако на днях таблоиды сообщили, что пара распалась за пару месяцев до появления на свет их первенца.

1 2 3 4 5 6 7 По данным СМИ, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Вот уже несколько месяцев фанаты Кайли Дженнер обсуждают ее предполагаемую беременность. Такая информация появилась в прессе в сентябре, и с тех пор модель не только не выходила в свет, но и не фотографировалась в рост для своего Инстаграма.

И хотя сама Дженнер до сих пор официально не подтвердила свое интересное положение (на наш взгляд, снимки, сделанные папарацци весьма красноречивы), поклонники продолжают засыпать ее и И хотя сама Дженнер до сих пор официально не подтвердила свое интересное положение (на наш взгляд, снимки, сделанные папарацци весьма красноречивы), поклонники продолжают засыпать ее и ее возлюбленного Трэвиса Скотта поздравлениями в социальных сетях.

Впрочем, недавно стало известно, что конец года оказался для Кайли совсем не радостным. Новостной портал RadarOnline.com сообщил о том, что, по инсайдерской информации, модель и рэпер расстались. Инициатором разрыва стал сам Трэвис. «Он наконец нашел в себе силы сказать Кайли, что любит ее и будет всегда помогать с ребенком, но больше не хочет продолжать эти отношения. Дженнер была обескуражена, она до сих пор не может поверить в случившееся», — пишет издание.



Звездная пара по-прежнему не комментирует любые домыслы о своих отношениях. Надеемся, что их расставание окажется лишь слухом.