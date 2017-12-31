Будущий брак принца Гарри и Меган Маркл стал самой обсуждаемой темой декабря. Практически ежедневно в прессе появляются экспертные материалы, в которых звучат предположения о том, какой будет самая ожидаемая свадьба 2018 года, а также оценки совместимости наследника престола и американской актрисы.
На днях свое мнение о влюбленной паре решила высказать экстрасенс Керри Эрвин. В эфире одного из австралийских тв-шоу она заявила, что Меган и Гарри скорее всего расстанутся: «Я чувствую, что она забеременеет в следующем году, но брак не продлится долго. Мое предсказание — не больше пяти лет. Это очень печально, и я желаю им только всего лучшего. Но их отношения не кажутся идеальными».
Керри Эрвин также не оставила без внимания Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Экстрасенс предположила, что в следующем году у семейной пары родится девочка. «Они созданы друг для друга», — прокомментировала Эрвин брак монарших особ.
А вы верите в предсказание экстрасенса?
Экстрасенс предрекла крах браку принца Гарри и Меган Маркл
Будущий брак принца Гарри и Меган Маркл стал самой обсуждаемой темой декабря. Практически ежедневно в прессе появляются экспертные материалы, в которых звучат предположения о том, какой будет самая ожидаемая свадьба 2018 года, а также оценки совместимости наследника престола и американской актрисы.
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- Экстрасенс предрекла крах браку принца Гарри и Меган Маркл (30)
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Желаю долгих лет счастья их семье!!!
В предсказания верю, астрология это не абстрактные гадания, а вполне себе наука изучающая звездные карты. Включает в себя психологию и математические расчеты.
А еще всякие астрологи-эксперты предрекали развод шурыгиной к новому году)) и еще кучу несбывшихся предположений))) отношусь к ним как к приметам доисторическим. Если веришь то сбудется. Если нет то нет. Самовнушение никто не отменял
не особо верю в эти предсказания, а вот то что эта пара распадется - скорее всего да. Меган активная предприимчивая дама. Для нее все это пиар. Вон уже заговорили якобы она могла стать "девушкой Бонда"...ага, да никто про нее не вспомнил бы, если не шумиха со свадьбой. Меган просто вытянет из ситуации на максимум. Не знаю, дойдет ли до свадьбы, но даже если поженятся - не надолго. Ей чужд такой образ жизни, холить по струнке, по правилам. Пока еще она играет роль, Потом ей надоест, взыграет природная живость. Это Кейти почти 10 лет положила на алтарь "выйти замуж за принца" - потому терпит и изображает аристократку. А Меган плевать по сути, для нее это скоротечный роман-пиар, дающий неограниченные возможности карьерного роста. Она будет востребована в шоу-бизнесе и в благотворительности как бывшая жена принца.
Тут и к гадалке не ходи . все ясно и так
То, что, действительно, ни в какие рамки не вписывается - так это огорошившая американский народ фраза британского принца о том, что у его невесты "наконец-то появилась большая семья, которой она никогда не имела". Маркл младший - единокровный брат Меган, ответил журналистам, что эти слова огорчили всю их семью, включая сестру и племянников невесты принца, глубоко опечалив ее отца. Маркл-старший - белый американец и с матерью Меган прожил недолго. Девочка росла на два дома, проводя много времени в семье отца с его детьми в Голливуде, где он всю жизнь проработал инженером-осветителем, стараясь дать своей младшей дочке - свой маленькой принцессе, все самое лучшее, в том числе и оплатившего ее учебу в частном университете на факультете театрального искусства. И американские и британские комментаторы на форумах сходятся в мнении, что принцу теперь следует принести извинения семье Маркл, удивлясь, как было возможно обручение монаршей особы без личного знакомства с членами семьи своей избранницы. Ответ напрашивается только один: девушка сама напела принцу в уши некую сказку о золушке-бедняше, всеми отвергнутой и брошенной, всего добившейся по жизни самой - лучший способ пробудить образ благородного рыцаря даже в сердце самого закоренелого холостяка и циника! Кто в предыдущей теме упоминал про лживые глаза? Боюсь, вы правы.
тётя-экстрасенс просто завидует звездной паре .....) пусть живут долго и счастливо вместе назло всем недоброжелателям ****
Про Кейт ужк писали,что девочек ждёт,тоже мне предсказание.
А мне кажется они очень похожи др на друга!!!гармонично смотрятся!!!желаю долгих лет совместной жизни,а главное счастливых!!!
Это "эксрасенсу", как и простому люду хочется, чтобы этот брак рухнул или свадьба не состоялась, потому что большинству Маркл не нравится: не самая красивая, третьесортная актрисулька, не аристократка, еще и мулакта, да еще и старше жениха, принцессой станет! Не такое представление о принцессе у людей во всем мире. Но, если посмотреть с другой стороны, Гарри красавец что ли? По-моему, так он уж тоже очень далек от образа "прекрасного принца". Это раньше принцы женились на принцессах, а теперь могут привести во дворце кого захотят: фитнесс- инструктора, как шведская принцесса или бывшую наркоманку с ребенком, как норвежский принц-наследник!
Так что Меган Маркл еще хорошая партия на этом фоне. Нормальная она для него. Вот Кэтрин так разглядывали и критиковали, что не так оделась, не так накрасилась, что не аристократка, что не продержится она в королевской семье, а теперь ставят в пример Маркл.