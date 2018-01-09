32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер старательно скрывают свою личную жизнь от глаз поклонников. На днях модель опубликовала в своем Инстаграме фото, глядя на которое фолловеры заподозрили, что они с голливудским актером наконец узаконили свои отношения.

1 2 3 ... 13 Пользователи Сети уверены, что Брэдли Купер и Ирина Шейк сыграли тайную свадьбу

В 2015 году журналисты выяснили, что вскоре после разрыва с футболистом Криштиану Роналду Ирина Шейк закрутила роман с Брэдли Купером. Свои отношения голливудский актер и российская модель предпочитали скрывать от глаз общественности. Однако в СМИ то и дело появлялись слухи о скорой свадьбе влюбленных. В 2017 году Ирина родила Брэдли дочь Леа де Сен, но на безымянном пальце левой руки красавицы по-прежнему красовалось помолвочное кольцо с крупным изумрудом.

Однако на днях Шейк выложила в микроблог фото, после публикации которого заподозрили, что актер и модель сыграли тайную свадьбу. Дело в том, что на снимке видно украшение, которое похоже на обручальное. Однако на днях Шейк выложила в микроблог фото, после публикации которого заподозрили, что актер и модель сыграли тайную свадьбу. Дело в том, что на снимке видно украшение, которое похоже на обручальное.

Интернет-пользователи сделали вывод, что Ирина и Брэдли улетели в свадебное путешествие. Фолловеры принялись активно поздравлять Шейк. «Я вижу кольцо на том самом пальце! Неужели вы наконец-то решились», «Дорогая наша вышла замуж, ура!», «Какое милое у вас украшение, если вы действительно вышли замуж, то поздравляем», — написали фолловеры в комментариях к снимку (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). К слову, многие подписчики модели уверены, что вторая рука, оказавшаяся в кадре, принадлежит Брэдли.



Остается надеяться, что в скором времени Шейк и Купер все же объявят о своей свадьбе или опубликуют снимки торжества, которое наверняка прошло в узком кругу самых близких друзей и родных.