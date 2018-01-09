В 2015 году журналисты выяснили, что вскоре после разрыва с футболистом Криштиану Роналду Ирина Шейк закрутила роман с Брэдли Купером. Свои отношения голливудский актер и российская модель предпочитали скрывать от глаз общественности. Однако в СМИ то и дело появлялись слухи о скорой свадьбе влюбленных. В 2017 году Ирина родила Брэдли дочь Леа де Сен, но на безымянном пальце левой руки красавицы по-прежнему красовалось помолвочное кольцо с крупным изумрудом.
Интернет-пользователи сделали вывод, что Ирина и Брэдли улетели в свадебное путешествие. Фолловеры принялись активно поздравлять Шейк. «Я вижу кольцо на том самом пальце! Неужели вы наконец-то решились», «Дорогая наша вышла замуж, ура!», «Какое милое у вас украшение, если вы действительно вышли замуж, то поздравляем», — написали фолловеры в комментариях к снимку (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). К слову, многие подписчики модели уверены, что вторая рука, оказавшаяся в кадре, принадлежит Брэдли.
Остается надеяться, что в скором времени Шейк и Купер все же объявят о своей свадьбе или опубликуют снимки торжества, которое наверняка прошло в узком кругу самых близких друзей и родных.
Брэдли не дурак,такую красотку упустить!
Кольцо на левой руке у неё уже давно.
ну женились и женились,все равно все разводятся, пойду поем
Ну вообще с внутренней стороны ладони практически все кольца выглядят одинаково...
Видела в инсте, на кольцо внимания не обратила. Смотрела на морского гада в ее руках.
Бывший "жених" уже завел семью для видимости, проводя свободное время с мужчинами. И этот такой же. Если Купер и проводит время с женщиной, которая выше ростом и шире него в плечах, то только для того, чтобы это "случайно" заметили папарацци.
Бывший "жених" уже завел семью для видимости, проводя свободное время с мужчинами. И этот такой же. Если Купер и проводит время с женщиной, которая выше ростом и шире него в плечах, то только для того, чтобы это "случайно" заметили папарацци.
если бы она вышла замуж, давно бы всем рассказала и показала;))) Нет смысла скрывать свадьбу со знаменитостью (Купером) Хаха
фигура у шейк хорошая - но не модельная ... короткие ноги...как то была передача с ургантом - он спросил у нее о длине ног в сантиметрах - она давай шутить - но видно было что это больная тема
фигура у шейк хорошая - но не модельная ... короткие ноги...как то была передача с ургантом - он спросил у нее о длине ног в сантиметрах - она давай шутить - но видно было что это больная тема