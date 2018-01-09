Об уходе из «Орла и решки» Регина Тодоренко объявила в ноябре 2017 года. В своем новом интервью изданию StarHit телеведущая рассказала, из-за чего покинула шоу. «Мы с Лесей Никитюк были полностью истощены — и как личности, и как авторы. Выжаты по максимуму до такой степени, что ничего не могли делать. Как следствие, проснулись жуткая лень и апатия», — призналась Регина. По словам Тодоренко, у нее даже началась депрессия, поэтому она и решила оставить популярный проект, сделавший ее знаменитостью.
Оказалось, что уход из «Орла и решки» стал не единственным испытанием в жизни телеведущей. «В конце минувшего лета мы с Никитой расстались. Сделали это по обоюдному согласию. В один прекрасный вечер сели на кухне и поговорили. Пришли к выводу, что пора перестать друг друга мучить, ведь отношения уже не приносят радости — химии больше нет», — сообщила Регина.
Телеведущая была уверена, что еще нескоро решится на новый роман, но тогда в ее жизни появился Влад Топалов, который не так давно расстался с супругой. «Кстати, в минувшем году состоялся мой театральный дебют, благодаря которому я обрела любимого мужчину. Режиссер спектакля «Заложи жену в ломбард» Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернет мою жизнь», — рассказала Регина. Пока Топалов и Тодоренко не готовы распространяться о своих отношениях. Однако в интервью Регина призналась, что все чаще задумывается о замужестве.
Ойёёёё. Нееееее Зачем он тебе???Брось ерундой маяться
Он же торчок, может конечно и бывший.. нафиг он ей нужен
А разве Топалов не женат? Или уже успел разбежаться?
Зачем тебе?!Это же шаг назад, а то и два. Учись в своем ЛА,отхватишь себе голливудского актера)
Ой, ужас. Регина мне не очень нравится (субъективно), но она молодая, симпатичная, веселая. Предыдущий молодой человек был намного приятнее.
Интересно, а сам-то Топалов в курсе, что он в отношениях с ней?) Недавно был выпуск программы Кудрявцевой, он там мало говорил о своей нынешней девушке, было видно, видно, что не хочет пока распространяться об отношениях.
Интересно, а сам-то Топалов в курсе, что он в отношениях с ней?) Недавно был выпуск программы Кудрявцевой, он там мало говорил о своей нынешней девушке, было видно, видно, что не хочет пока распространяться об отношениях.