На днях 27-летняя Регина Тодоренко дала первое большое интервью о том, что изменилось в ее жизни в 2017 году. Оказалось, телеведущая не только покинула популярное шоу «Орел и решка», но и встретила новую любовь.

1 2 3 ... 14 Регина Тодоренко подробно рассказала о том, что произошло в ее жизни за последний год

Об уходе из «Орла и решки» Регина Тодоренко объявила в ноябре 2017 года. В своем новом интервью изданию StarHit телеведущая рассказала, из-за чего покинула шоу. «Мы с Лесей Никитюк были полностью истощены — и как личности, и как авторы. Выжаты по максимуму до такой степени, что ничего не могли делать. Как следствие, проснулись жуткая лень и апатия», — призналась Регина. По словам Тодоренко, у нее даже началась депрессия, поэтому она и решила оставить популярный проект, сделавший ее знаменитостью.



Оказалось, что уход из «Орла и решки» стал не единственным испытанием в жизни телеведущей. «В конце минувшего лета мы с Никитой расстались. Сделали это по обоюдному согласию. В один прекрасный вечер сели на кухне и поговорили. Пришли к выводу, что пора перестать друг друга мучить, ведь отношения уже не приносят радости — химии больше нет», — сообщила Регина.

Телеведущая была уверена, что еще нескоро решится на новый роман, но тогда в ее жизни появился Влад Топалов, который не так давно расстался с супругой. «Кстати, в минувшем году состоялся мой театральный дебют, благодаря которому я обрела любимого мужчину. Режиссер спектакля «Заложи жену в ломбард» Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернет мою жизнь», — рассказала Регина. Пока Топалов и Тодоренко не готовы распространяться о своих отношениях. Однако в интервью Регина призналась, что все чаще задумывается о замужестве.