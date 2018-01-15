Светлана Пермякова стала героиней программы «Судьба человека». В студии Бориса Корчевникова актриса рассказала, как сейчас складываются ее отношения с Максимом Скрябиным, от которого она родила дочь Варвару.

1 2 3 ... 13 Светлана Пермякова призналась, что хотела бы обвенчаться с Максимом Скрябиным

В 2016 году Светлана Пермякова в откровенном интервью призналась, что рассталась со своим возлюбленным Максимом Скрябиным. Несмотря на разрыв, актриса продолжала тепло общаться с отцом своей единственной дочери Варвары. В программе «Секрет на миллион», которая вышла в эфир в 2017-м, звезда «Интернов» сообщила, что сейчас в ее жизни нет избранника, но есть «мужчина для постели». Однако, судя по всему, Светлана вновь вернулась к Максиму.

В новом выпуске программы «Судьба человека» Пермякова призналась, что не собирается выходить замуж за Скрябина, но хотела бы с ним обвенчаться. Актриса дала понять, что отец ее дочери также не против совершить таинство. В новом выпуске программы «Судьба человека» Пермякова призналась, что не собирается выходить замуж за Скрябина, но хотела бы с ним обвенчаться. Актриса дала понять, что отец ее дочери также не против совершить таинство.

«Мы же вместе. Это самое главное! Есть столько людей, которым были сделаны предложения, были подарены «булыжники», а через месяц они расставались со скандалами, с разводами, со слезами. Мы живем уже десять лет», — заявила Пермякова. Максим, который тоже находился в студии, судя по всему, со словами Светланы был абсолютно согласен.