В 2016 году Светлана Пермякова в откровенном интервью призналась, что рассталась со своим возлюбленным Максимом Скрябиным. Несмотря на разрыв, актриса продолжала тепло общаться с отцом своей единственной дочери Варвары. В программе «Секрет на миллион», которая вышла в эфир в 2017-м, звезда «Интернов» сообщила, что сейчас в ее жизни нет избранника, но есть «мужчина для постели». Однако, судя по всему, Светлана вновь вернулась к Максиму.
«Мы же вместе. Это самое главное! Есть столько людей, которым были сделаны предложения, были подарены «булыжники», а через месяц они расставались со скандалами, с разводами, со слезами. Мы живем уже десять лет», — заявила Пермякова. Максим, который тоже находился в студии, судя по всему, со словами Светланы был абсолютно согласен.
её не поймёшь..то они вместе, то нет, то просто друзья...какой смысл им венчаться, если не уверены в продолжении отношений?!
Это невозможно. Церковь не венчает незарегистрированные браки
10 лет？ему 16 было, когда начали жить？
Очень неприятная баба, наглая, хабалистая, со словами паразитами, выглядит на 65 лет. Она всю передачу о здоровье испортила своим появлением. Теперь не смотрю.
Это невозможно. Церковь не венчает незарегистрированные браки
Может они женаты давно. Разве получить справку о регистрации такая проблема? 10 минут.
Вот где баба-мать с сыном.))))А то в соседней теме курицы на Кейт накинулись,мол рядом с молодым возраст виден.)Нифига не виден.Вот где возраст не скрыть,так это тут!
Это невозможно. Церковь не венчает незарегистрированные браки
Хмммм, она бы поаккуратнее со словами О_О А то 10 лет вместе, значит парню было 16. А это уже статья за растление малолетних((
Офигеть паренёк вроде ничего, как так хз. Ну лучше так чем допустим пи дар
пардон, а кто их обвенчает то без свидетельства из загса?? это законом запрещено и церковь если соблюдает законы государства, а она обязана их соблюдать, требует предъявлять официальное свидетельство о регистрации брака. мы не в католической стране, где церковный брак приравнен к государственному. и не в дореволюционной России где также церковный и светский браки были равносильными по своей законности.