В начале 2017 года о романе Алеси Кафельниковой с Глебом Голубиным (настоящее имя рэпера Pharaoh, — прим. Woman.ru) писали практически все СМИ. Влюбленные проводили вместе много времени и регулярно публиковали романтичные кадры в соцсетях. Однако эта сказочная идиллия не продлилась долго: летом модель и исполнитель расстались. Никто и представить не мог, что происходило с Алесей в тот момент, а в СМИ регулярно появлялись новости о том, что девушка тяжело переживает разрыв с возлюбленным.
В новом интервью журналу Tatler Кафельникова вспомнила тот день, когда Голубин, с которым она жила, попросил ее уехать, приревновав к бывшему парню: «Это был последний удар. Полтора часа я пыталась все объяснить, но Глеб просто ушел спать в другую комнату. Я осталась одна. Боль разрывала меня. Употребить было нечего. Я как будто на автомате пошла в ванную и разрезала себе руку до кости».
Рэпер Pharaoh, судя по всему, тоже ознакомился с интервью бывшей возлюбленной. В своем Твиттере Голубин написал: «А вообще я уже давно не удивляюсь, что люди постоянно врут, на публику, в глаза, сами себе, бумеранг над головой не перестанет летать» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Несмотря на то, что Глеб не упомянул имени Алеси, его фолловеры сразу догадались, что речь идет именно о ней. Большинство из подписчиков Голубина, как ни странно, поддержали Кафельникову. Интернет-пользователи предложили рэперу представить свою версию случившегося, а не обвинять свою экс-избранницу в обмане.
Выглядит как-то не очень
какая она красивая.....жаль,что глупая
Почему красивым девушкам вечно нравятся всякие плохиши -засранцы?
От осинки не родятся апельсинки...
какой он страшный этот Глеб.У ней на фото с отцом другой нос - уже переделала?
сделала себе губы зачем-то.. где мода на естественность?? у нее же свое было хорошее... сейчас откровенно отталкивающая внешность
Мдяааа, прям лубофь така , ажна плакать хоцца, мылодрамма целая, не-не, трахедия века😩😪
Разборки детского сада
Употреблять без пауз и резать руку до кости... Поржала от души. Чё за детский сад?
С отцом у нее сложные отношения. Да где бы она вообще была, если бы не знаменитый отец?