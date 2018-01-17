19-летняя Алеся Кафельникова снялась для обложки журнала Tatler и дала большое интервью изданию. Модель поделилась подробностями своего лечения в рехабе, а также впервые откровенно рассказала о романе и расставании с 21-летним рэпером Pharaoh. Экс-бойфренд девушки не стал молчать и высказался в своем Твиттере.

1 2 3 ... 13 Алеся Кафельникова откровенно рассказала о романе и разрыве с Глебом Голубиным

В начале 2017 года о романе Алеси Кафельниковой с Глебом Голубиным (настоящее имя рэпера Pharaoh, — прим. Woman.ru) писали практически все СМИ. Влюбленные проводили вместе много времени и регулярно публиковали романтичные кадры в соцсетях. Однако эта сказочная идиллия не продлилась долго: летом модель и исполнитель расстались. Никто и представить не мог, что происходило с Алесей в тот момент, а в СМИ регулярно появлялись новости о том, что девушка тяжело переживает разрыв с возлюбленным.



В новом интервью журналу Tatler Кафельникова вспомнила тот день, когда Голубин, с которым она жила, попросил ее уехать, приревновав к бывшему парню: «Это был последний удар. Полтора часа я пыталась все объяснить, но Глеб просто ушел спать в другую комнату. Я осталась одна. Боль разрывала меня. Употребить было нечего. Я как будто на автомате пошла в ванную и разрезала себе руку до кости».

Алеся сообщила, что всеми способами старалась наладить отношения с Глебом, но не могла. «Внутренная пустота требовала немедленного заполнения чем угодно: едой, тусовками, людьми, адреналином, работой. Когда это все приелось, я начала употреблять без пауз», — рассказала Кафельникова. Алеся сообщила, что всеми способами старалась наладить отношения с Глебом, но не могла. «Внутренная пустота требовала немедленного заполнения чем угодно: едой, тусовками, людьми, адреналином, работой. Когда это все приелось, я начала употреблять без пауз», — рассказала Кафельникова.

Рэпер Pharaoh, судя по всему, тоже ознакомился с интервью бывшей возлюбленной. В своем Твиттере Голубин написал: «А вообще я уже давно не удивляюсь, что люди постоянно врут, на публику, в глаза, сами себе, бумеранг над головой не перестанет летать» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Несмотря на то, что Глеб не упомянул имени Алеси, его фолловеры сразу догадались, что речь идет именно о ней. Большинство из подписчиков Голубина, как ни странно, поддержали Кафельникову. Интернет-пользователи предложили рэперу представить свою версию случившегося, а не обвинять свою экс-избранницу в обмане.