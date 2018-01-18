В конце июня прошлого года российские СМИ обсуждали новую яркую пару — Ольгу Ефремову и Бориса Ельцина-младшего. Поклонники этого союза верили, что представительнице знаменитой актерской династии удастся наконец лишить Бориса статуса вечного холостяка. Похоже, этому не суждено сбыться.
Еще прошлым летом Ольга открыто признавалась в любви к Борису. В одном из интервью статная блондинка даже заявила, что встречу с Ельциным-младшим считает судьбоносной. Тогда же ходили слухи о том, что ради известного бонвивана она оставила своего супруга-итальянца Алесандро Сини. Впрочем, сама актриса утверждала, что ушла от мужа еще до начала романа с Борисом.
Любопытно, что новогодние праздники Ефремова провела вместе с Сини и их общим сыном в России. Возможно, теперь бывшие супруги возобновят свои отношения?
Какой он противный (
Какой он противный (
А на дедушку похож, есть такая буква.
он копия дедуля)
Вот бабы дуры. На нём пробы негде ставить.Даже внешне гнилой.
какие у него красотки в подругах, молодец)))))
Не гнилой. Секси и богат. На его месте я бы так же делала) Ну не зацепило его. Она. Они...
Хорошая девочка с внешностью Александровой..пресно)) И эта повелась на его деньги..не бомбануло его еще по-настоящему. А чел хорош))шшшшш...))
На последнем фото похожа на Божену Рынску
Неприятный тип. Но деньги... делают чудеса. Кто-бы отказался.