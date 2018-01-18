Летом 2017 года стало известно о том, что у 30-летней Ольги Ефремовой и 36-летнего Бориса Ельцина-младшего роман. Отношения актрисы и внука первого президента России продлились недолго. На днях стало известно о том, что Ольга и Борис больше не вместе.

1 2 3 ... 15 Ольга Ефремова и Борис Ельцин-младший расстались спустя полгода романа

В конце июня прошлого года российские СМИ обсуждали новую яркую пару — Ольгу Ефремову и Бориса Ельцина-младшего. Поклонники этого союза верили, что представительнице знаменитой актерской династии удастся наконец лишить Бориса статуса вечного холостяка. Похоже, этому не суждено сбыться.

18 января паблик Super.ru сообщил о том, что Ефремова и Ельцин-младший расстались всего через полгода после начала отношений. По словам инсайдеров, звезда сериала «Корабль» быстро наскучила внуку первого президента России. 18 января паблик Super.ru сообщил о том, что Ефремова и Ельцин-младший расстались всего через полгода после начала отношений. По словам инсайдеров, звезда сериала «Корабль» быстро наскучила внуку первого президента России.

Еще прошлым летом Ольга открыто признавалась в любви к Борису. В одном из интервью статная блондинка даже заявила, что встречу с Ельциным-младшим считает судьбоносной. Тогда же ходили слухи о том, что ради известного бонвивана она оставила своего супруга-итальянца Алесандро Сини. Впрочем, сама актриса утверждала, что ушла от мужа еще до начала романа с Борисом.



Любопытно, что новогодние праздники Ефремова провела вместе с Сини и их общим сыном в России. Возможно, теперь бывшие супруги возобновят свои отношения?