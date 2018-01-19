Роман Олега Винника и Кати Жужи был одним из самых обсуждаемых событий 2016 года. После выхода документального фильма «Последний взлет» бизнесмен, потерявший в авиакатастрофе над Синаем жену и детей, оказался в центре общественного внимания. Вскоре после смерти близких Олег начал встречаться с Катей, чем вызвал неодобрительную реакцию со стороны большинства интернет-пользователей. Отношения Винника и Жужи трудно было назвать простыми: влюбленные то расставались, то сходились вновь. Однако в марте 2017-го стало понятно, что бизнесмен и экс-участница «Дома-2» уже не будут вместе.
В своем микроблоге Олег опубликовал совместный снимок с неизвестной брюнеткой, профиль которой почти целиком скрыт волосами. Самые внимательные интернет-пользователи отметили, что девушка очень похожа на Марину Мексику, экс-участницу «Дома-2», которая недавно рассталась со своим избранником: «Мексику чем-то напомнила», «Так на Мексику похож ее профиль» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Поклонники Винника порекомендовали ему не публиковать фотографии с новой возлюбленной и руководствоваться принципом «счастье любит тишину».
Такую больше не встретит ( естественная какая-то на фото его жена,а у этих все наигранно
обожаю ту.пое мужло, которое мнит себя как минимум классным, умным парнем. а если еще и циник тогда совсем здорово.
Вот почему прекрасная молодая женщина с детьми погибла, а этот любитель мукл живет и по бабам скачет страшенным....
Ну мозга у него, кот наплакал, судя по выбору особ из дома 2. Сильно сомневаюсь, что он был хорошим мужем.
обожаю ту.пое мужло, которое мнит себя как минимум классным, умным парнем. а если еще и циник тогда совсем здорово.
Мексика страшна, поэтому для него то что надо
А чем этот бизнесмен занимается? А то последнее время что ни мужик, ухаживающий за домовскими дамами, то бизнесмен.
Одну променял на другую видать более красивая и лучше!
Вот почему прекрасная молодая женщина с детьми погибла, а этот любитель мукл живет и по бабам скачет страшенным....
Вот почему прекрасная молодая женщина с детьми погибла, а этот любитель мукл живет и по бабам скачет страшенным....