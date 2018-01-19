Олег Винник и Катя Жужа расстались в марте прошлого года. С тех пор личная жизнь бизнесмена — тайна за семью печатями. Однако на днях вдовец, потерявший семью в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, опубликовал в своем Инстаграме снимок, из-за которого некоторые фолловеры решили, что он закрутил роман с Мариной Мексикой.

1 2 3 ... 13 Олег Винник дал понять, что у него появилась новая возлюбленная

Роман Олега Винника и Кати Жужи был одним из самых обсуждаемых событий 2016 года. После выхода документального фильма «Последний взлет» бизнесмен, потерявший в авиакатастрофе над Синаем жену и детей, оказался в центре общественного внимания. Вскоре после смерти близких Олег начал встречаться с Катей, чем вызвал неодобрительную реакцию со стороны большинства интернет-пользователей. Отношения Винника и Жужи трудно было назвать простыми: влюбленные то расставались, то сходились вновь. Однако в марте 2017-го стало понятно, что бизнесмен и экс-участница «Дома-2» уже не будут вместе.

С тех пор С тех пор Винник публиковал кадры с погибшей супругой, вспоминал детей , и игнорировал фолловеров, атаковавших его вопросами о личной жизни. Однако на днях экс-бойфренд Жужи дал понять, что у него все же появилась возлюбленная.

В своем микроблоге Олег опубликовал совместный снимок с неизвестной брюнеткой, профиль которой почти целиком скрыт волосами. Самые внимательные интернет-пользователи отметили, что девушка очень похожа на Марину Мексику, экс-участницу «Дома-2», которая недавно рассталась со своим избранником: «Мексику чем-то напомнила», «Так на Мексику похож ее профиль» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Поклонники Винника порекомендовали ему не публиковать фотографии с новой возлюбленной и руководствоваться принципом «счастье любит тишину».